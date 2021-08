Bad Säckingen vor 4 Stunden

Für Familie Fröhlich aus der DDR war der Trabant in den 80er Jahren ein treuer und langlebiger Wegbegleiter

Serie Gedächtnis der Region: Die einfache Konstruktion erleichtert Reparaturen am Trabant. Seltene Ersatzteile waren in der DDR eine begehrte Tauschware, davon berichtet Gernot Fröhlich, der seit 2013 in Bad Säckingen lebt.