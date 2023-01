Bad Säckingen vor 7 Stunden Für diese Gewinner beginnt das Jahr mit einer Bescherung Zum Abschluss des Weihnachtsgewinnspiels von SÜDKURIER, SK-ONE und dem Hochrhein Anzeiger werden die Preise in feierlichem Rahmen übergeben.

Mit der Übergabe der Preise ist an die 12. Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels in Bad Säckingen ein Punkt gesetzt worden. Insgesamt 5000 Teilnehmer haben in vier Wochen mehr als 31.000 Lose im Internet aktiviert und so am Gewinnspiel teilgenommen. Der Hauptpreis in diesem Jahr war eine 15-tägige Reise nach Kuba. Zur Verfügung gestellt haben den Preis das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER-Medienhaus. | Bild: Susanne Eschbach