Die Menge des Impfstoffs war zunächst noch unklar, mittlerweile steht jedoch auch fest, wieviel Dosen der Landkreis Waldshut für diesen vierten Vor-Ort-Impftermin erhalten wird. 500 Dosen des Impfstoffs Moderna werden für die beiden Städte zur Verfügung stehen, teilte Olaf Boettcher, Impfbeauftragter des Landkreises Waldshut, auf unsere Anfrage mit. Der Impfstoff komme wie bei den Vor-Ort-Impfungen in Häusern und Bonndorf nicht aus dem Kreisimpfzentrum Tiengen, sondern vom Landesimpfzentrum Freiburg, so der Mediziner.

Impfberechtigte Senioren in Bad Säckingen und Wehr wurden von den jeweiligen Stadtverwaltungen diese Woche schon über die anstehende Impfung benachrichtigt. In Bad Säckingen sind es laut Auskunft der Stadtverwaltung 1350 Personen über 80 Jahre, in Wehr wurden die 500 ältesten Personen informiert, hatte Bürgermeister Michael Thater in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend bekanntgegeben. Am Rücklauf will man die Impfbereitschaft feststellen. Zum Zuge kommen dann jeweils die ältesten Mitbürger. Wie die 500 Dosen auf die Impfwilligen der beiden Gemeinden verteilt werden, wollen Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl und Wehrs Bürgermeister Michael Thater bei einem Besuch der Flößerhalle bekanntgeben. Die beiden werden sich morgen die Situation vor Ort anschauen und weitere Schritte klären.

Vor knapp einem Monat, am 16. Februar, hatte es überraschend den ersten Impftermin für Ü80-Senioren in Rickenbach gegeben. Aus diesem Probelauf hatte sich ein Modellversuch entwickelt, es folgten weitere Impfungen in Häusern und in Bonndorf auch teilweise für umliegende Gemeinden.

Der Landkreis Waldshut hat für seine dezentralen Impfungen in Häusern und Bonndorf bislang zusätzliche Dosen des Impfstoffes Moderna aus Freiburg erhalten. Bei der ersten Vor-Ort-Impfung in Rickenbach, die quasi der Probelauf für alle weiteren war, kam das Kontingent noch aus dem Kreisimpfzentrum in Tiengen, so Boettcher.

Angesichts des nach wie vor knappen Impfstoffs ist der Ausblick auf weitere Vor-Ort-Impfungen im Landkreis noch schwierig. Bei der Vorstellung des Modellversuchs vor drei Wochen sprach das Landratsamt von möglichen weiteren dezentralen Impfungen, etwa in Laufenburg. Pandemiebeauftragter ­Boettcher sagte gestern, er habe aus dem Laufenburger Rathaus bislang aber noch kein Zeichen erhalten, ob daran Interesse bestehe.