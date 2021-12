von Susanne Eschbach

Auch in diesem Jahr kann das Weihnachtsessen des Caritasverbands Hochrhein an Heiligabend für Alleinstehende im Münsterpfarrhof nicht stattfinden. „Bereits im Oktober haben wir geplant, dass es stattfinden soll“, erklärt Caritasvorstand Martin Riegraf. Alternativ wurde auch über eine Möglichkeit im kleinen Kreis im Rahmen einer 2G-Regelung nachgedacht. „Es war bereits alles vorbereitet“, sagt er, „aber dann hat uns doch der Mut verlassen.“ Als Alternative wird der Caritasverband wie im vergangenen Jahr Päckchen packen und am Tag vor Heiligabend, aber auch an Heiligabend selbst, verteilen.

Die Aktion Weihnachten für Alleinstehende und Bedürftige: Bereits seit 22 Jahren plant der Caritasverband Hochrhein mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern in Bad Säckingen diese Feier und richtet sie aus. Rund 60 Gäste hat die Feier jedes Jahr, bei der mit einem Festessen, Musik und Gedichten sowie mit Geschenken ein besinnlicher Abend stattfindet.

Die ehrenamtlichen Helfer arbeiten normalerweise das ganze Jahr über für das Projekt. Sie sammeln Spenden, besorgen die Geschenke und packen diese ein. Vor der Feier wird der Münsterpfarrhof festlich geschmückt. Zubereitet wurde das Essen, das die Stadt bezahlt hat, bisher in der Hochrheinklinik. Mit den Kuchen und Toten der hiesigen Bäckereien wurde das Dessert-Büfett bestückt. Es werden Gedichte vorgetragen, Geschichten erzählt und es wird gemeinsam gesungen. Weihnachten 2020 musste das Fest zum ersten Mal wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Damals schon packte der Caritasverband stattdessen Geschenke und verteilten sie. Als Ersatz für das Weihnachtsessen im Münsterpfarrhof wurde auch ein Schäufele eingepackt, finanziert durch den Zonta Club.

„Wir haben so sehr gehofft, dass das Weihnachtsessen in diesem Jahr wieder stattfinden kann“, bedauert es Caritasvorstand Martin Riegraf. Immerhin rund 60 Gäste sind der Einladung zum Weihnachtsessen in der Gemeinschaft gefolgt. Es gab auch immer wieder Überraschungsgäste, die die Teilnehmer mit einer Besonderheit überrascht hatten. „Je näher Weihnachten gerückt ist, desto mehr ist unsere Entscheidung ins Wanken geraten“, erklärt Riegraf. Doch richtet sich der hoffnungsvolle Blick jetzt in das kommende Jahr: „Das nächste Weihnachtsfest werden wir hoffentlich wieder so planen können wie gewohnt.“