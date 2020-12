von Susanne Eschbach

Das Weihnachtsfest für Alleinstehende und Bedürftige im Alten Hof in Bad Säckingen des Caritasverbands Hochrhein kann in diesem Jahr nicht stattfinden. „Uns war im Sommer schon klar, dass es in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, bedauert es Caritas-Vorstand Martin Riegraf. „Und jetzt wissen wir, dass es mit dieser Perspektive nicht machbar ist.“

Bereits seit vielen Jahren haben Marita Lefèvre und einige weitere ehrenamtliche Helfer jedes Jahr zum Heiligabend eine Weihnachtsfeier organisiert, zu der regelmäßig rund 60 Besucher kamen. „Bereits vor Wochen waren die Helfer damit beschäftigt, das Essen zu bestellen, Geschenke für die Tombola zu organisieren und einzuladen“, berichtet Riegraf. Auch musikalische Gäste besuchten die Veranstaltung und unterhielten mit Weihnachtsmusik und mehr. „Die Veranstaltung war immer sehr beliebt“, erklärt der Vorstand des Caritasverbands Hochrhein.

Als Ersatz für die Weihnachtsfeier hat sich der Caritasverband Hochrhein eine Päckchenaktion einfallen lassen. Über den Tafelladen in Bad Säckingen werden Päckchen gepackt, die sich Alleinstehende oder Bedürftige abholen dürfen. „Wir wollen gerade in dieser Zeit ein wenig Wärme und Freude schenken“, sagt Riegraf. „Auch wenn wir diese Freude in diesem Jahr nicht gemeinsam teilen können.“

Doch auch wenn die Weihnachtsfeier in diesem Jahr aufgrund von Corona nicht stattfinden kann, wird es das Fest weiterhin geben. „Obwohl wir unseren Kopf der Veranstaltung, Frau Lefèvre, im Sommer verabschiedet haben, haben sich bereits Nachfolger gefunden“, freut sich der Caritas-Vorstand. Und lässt es die Zeit wieder zu, werden sich die Menschen im kommenden Jahr bereits wieder zur einem gemeinsamen Weihnachtsfest treffen können.