von sk

Die Schwarzfahrt eines Fernfahrers hat am Dienstag, am Grenzübergang in Bad Säckingen ein jähes Ende gefunden.

Gegen 14.45 Uhr war laut einer Polizeimeldung ein 48-Jähriger vom Zoll überprüft worden – der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass der Führerschein des Fernfahrers bereits eingezogen worden war.

Kanton Aargau Wenn ein Gipfeli plötzlich 20 Euro kostet: Elf Fragen und Antworten zur Zollabfertigung im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet Das könnte Sie auch interessieren

Der Mann war geständig und er wurde angezeigt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Kaution erhoben.