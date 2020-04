von Anna Karolina Tomaszewska

Nach meinem Schulabschluss bewarb ich mich online auf eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und wurde schon nach ein paar Tagen nach Bad Säckingen zur Vermittlung einer geeigneten Einsatzstelle eingeladen. Mir war klar, dass ich später eng mit Menschen zusammenarbeiten möchte, aber welcher Bereich käme für mich in Frage? Vor Ort wurde mir ein FSJ im Büro des Caritasverbandes vorgeschlagen. Bei meinem ersten Gespräch mit meiner Anleiterin und dem anschließendem Rundgang durch den Alten Hof, das historische Gebäude als Außenstelle des Caritasverbands Hochrhein, schossen mir viele Gedanken und Sorgen durch den Kopf: Warum lächeln die alle, obwohl sie den ganzen Tag vorm Bildschirm hocken? Krass, die Aussicht ist ja mega. Was genau muss ich die ganze Zeit hier machen? Und vor allem: Halte ich es überhaupt so lange aus?

Zur Person Anna Karolina Tomaszewska (19 Jahre) macht seit September 2019 ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Beratungsstelle der Caritas Hochrhein in Bad Säckingen. Nach ihrem Freiwilligendienst wird Anna ein Duales Studium in ihrer Einsatzstelle beginnen.

Mittlerweile ist klar: Ich halte das nicht nur aus, ich bin glücklich hier. Das kollegiale Miteinander bei uns im Haus ist groß, die gute Laune bei der Arbeit abteilungsübergreifend. Bei warmen Temperaturen verbringen wir die Mittagspause gemeinsam auf der Terrasse mit einer so schönen Landschaft, dass jeder Reiseveranstalter blass vor Neid wird. Mit Blick auf die Schweiz und den Rhein, auf die längste gedeckte Holzbrücke Europas und das beeindruckende Fridolinsmünster, kann man hier neue Kraft tanken bevor man zurück zum Schreibtisch geht. In der Caritas-Beratungsstelle helfen wir Menschen im Chaos der Bürokratie einen Weg und einen Lichtblick zu finden. Wir füllen gemeinsam Anträge aus, schreiben Bewerbungen, stellen Tafelausweise aus, organisieren den Essenstreff und vor allem schenken wir allen ein offenes Ohr zeigen ihnen: Ihr seid nicht allein. Auch jetzt, in Zeiten der Corona-Maßnahmen, einer Zeit der Verunsicherung, lassen wir niemanden im Stich. Wir haben auf telefonische Beratungen umgestellt und schreiben viele E-Mails, um den Kontakt zu erhalten.

FSJ und BFD Jeder kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) machen. Der Freiwilligendienst wird durch die Bildungsreferenten pädagogisch begleitet. Am Ende des Freiwilligendienstes bekommt jeder Freiwillige eine Bescheinigung, die für viele Studiengänge und Berufe genutzt werden kann. Der Einstieg in den Freiwilligendienst ist jederzeit möglich und kann über einen Zeitraum von sechs bis maximal 18 Monaten geleistet werden. Weitere Informationen zum Freiwilligendienst gibt es es im Caritas-Regionalbüro Bad Säckingen bei Jan Metzger, Katrin Andres und Mechthilde Maier, 07761/9982216, freiwilligendienste-badsaeckingen@caritas-dicv-fr.de. Infos und Bewerbungen online über www.freiwilligendienste-caritas.de

Manchmal fragen mich Freundinnen: „Aber Anna, nur Bewerbungen schreiben und Anträge ausfüllen, ist das nicht ätzend?“ Ich finde, wenn man sich nur auf das Blatt Papier vor einem konzentriert, dann ist es wirklich nicht so aufregend. Aber hinter jedem Dokument steckt ein Mensch mit einer Geschichte, dem man aus seiner misslichen Lage hilft. So betrachtet ist es eine großartige Arbeit! Zwei Mal in der Woche gehe ich zum Mutter-Kind-Laden und verkaufe dort Second-Hand-Kleidung, räume das Lager um und arbeite eng mit den Ehrenamtlichen der Tafel nach unserem Motto: „Not sehen und handeln“ zusammen. Es bereitet mir Freude, Lebensläufe gemeinsam mit unseren Klienten zu erstellen, die Bewerbungen Korrektur zu lesen, Datenschutzblätter auszufüllen – sogar der Gang zum Kopierer wird lächelnd zurückgelegt. Denn auch mit einer Tastatur, Maus und Bildschirm ausgerüstet, kann man Leben retten. Ich möchte mein FSJ auf keinen Fall missen. Gemeinsam mit meinem Team erfülle ich die Rolle des Gutmenschen, gehe mit einem fetten Grinsen zur Arbeit und verbringe den Tag mit Alltagshelden – zwischendurch auf der schönsten Terrasse Bad Säckingens.