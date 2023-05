Das große Frühlingsfest bietet am bevorstehenden Wochenende viele Gelegenheiten zum Bummeln und Verweilen in der Altstadt und hat jede Menge im Programm: Aktionen, Sonderangebote, Leckereien, verkaufsoffener Sonntag, Antikmarkt, Oldtimertreffen und mit dem „Brugge-Cup“ einen nicht alltäglichen sportlichen Wettkampf. Die Geschäfte haben heute Samstag, 6. Mai, teilweise bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag, 7. Mai, von 13 bis 18 Uhr. Es kann also nach Herzenslust geshoppt werden. Für die Bewirtung der Besucher ist die Gastronomie zur Stelle, To-go-Gerichte gibt es wie immer in der Schützenstraße. Neu dabei sind das Event-Mobil Zwuggele mit Getränken und Raphael Schön mit Feinkost, Cannoli und Burgern.

Ein Tipp für die kleinen Marktbesucher: Am Stand von „Zeitoase Familie“ gibt es Glitzertattoos und Kinderschminken. Der Spitalplatz wird zum Mega-Ereignis mit den Bauernspielen von Bernd Schwab. Samstag wie Sonntag präsentiert Juwelier Schwarcz in der Orangerie im Schlosspark Trauringe und Hochzeitsmoden. Am Sonntag, 7. Mai, laden die Oldtimerfreunde Bad Säckingen auf dem Festplatz und Auplatz von 11 bis 18 Uhr zum Oldtimertreffen ein. Ab 12 Uhr spielt die Stadtmusik Bad Säckingen.

Gleichzeitig ist auf dem Münsterplatz ein Antikmarkt. Händler aus dem südwestdeutschen Raum, der Schweiz und dem Elsass sind mit Antiquitäten vertreten. Marktzeit ist von 11 bis 18 Uhr. Zusätzlich lockt der Einzelhandel mit verkaufsoffenem Sonntag. Sportlichkeit und Geschick sind rund um die Holzbrücke gefragt. Der Pontonierverein Mumpf veranstaltet am Samstag und Sonntag den ersten „Brugge-Cup“, bei dem es gilt, Boote sicher um die Brückenpfeiler zu manövrieren.

Verkehr: Während des Frühlingsfestes ist die Innenstadt von Samstag, 6. Mai, ab 10 Uhr bis Sonntag, 7. Mai, bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. In den Parkhäusern Lohgerbe und Post ist das Parken frei. Informationen zum Fest bei Pro Bad Säckingen im Internet unter www.pro-badsaeckingen.de.