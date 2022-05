Bad Säckingen – Es ist Frühling und in diesem Jahr findet endlich wieder ein Frühlingsfest statt. Am kommenden Wochenende, Samstag, 14. und Sonntag, 15. Mai, lädt die Stadt Bad Säckingen gemeinsam mit dem Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen nach zwei Jahren Zwangspause wieder zum beliebten Frühlingsfest mit Autoshow in die Innenstadt von Bad Säckingen ein.

An beiden Tagen präsentieren sich die Autohäuser mit aktuellen Modellen und stehen auch persönlich gerne für Fragen zur Verfügung. Und ganz nebenbei kann der Besuch in der Innenstadt auch mit einem Bummel verbunden werden. Um sich noch mehr Zeit für eine Shoppingtour nehmen zu können, schließt sich dem Frühlingsfest ein Verkaufsoffener Sonntag an.

Die Autohäuser Bartholome, Guida, Kestenholz und Stoll, sowie die Wohnmobilvermietung von Zimmermann Reisen, werden am Wochenende in der Innenstadt vertreten sein.

Gerade jetzt in der Zeit der schnellen Technologien, dürfen die Besucher gespannt sein, was es Neues auf dem Automarkt zu entdecken gibt. Doch neben den Informationen rund um das Auto, stehen auch Mitarbeiter der Firmen Ultradex und Elektro Schäuble für Fragen und vielen weiteren Informationen zur Verfügung. Zur gleichen Zeit halten die Bad Säckinger Einzelhändler ihre Geschäfte am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und heißen die Kunden mit attraktiven Rabatten und Sonderaktionen willkommen. Und das Willkommen wird Bad Säckingen und die Kunden auch weiterhin begleiten. Denn am Sonntag geht auch die Online-Kampagne ans Netz, an der sich insgesamt acht Städte von Jestetten bis Lörrach angeschlossen haben.

Wer zum gemütlichen Bummel kommt, braucht auch auf die Musik nicht verzichten. Die Musikschule Bad Säckingen unterhält an verschiedenen Orten in der Innenstadt mit Straßenmusik in allen Facetten. Von der Musik begeistert und neugierig geworden, lädt die Musikschule am Samstag in den Rathaus-Innenhof. Dort dürfen von 12 bis 16 Uhr die Instrumente auch ausprobiert werden und auch das Lehrerkollegium der Musikschule stellt sich vor. Dazu eingeladen sind nicht mehr nur die Kinder und Jugendlichen. Inzwischen hat die Musikschule ihr Angebot an Musikkursen auch auf Erwachsene eingerichtet und ist bestens vorbereitet. Weiter ist auch auch Drehorgelspieler Josef Breitschmid aus der Schweiz in der Innenstadt unterwegs. Eine weitere Attraktion am Sonntag: das Stelzentheater „AufLauf“. Während der gesamten Veranstaltung am Wochenende verwandelt sich der Spitalplatz zu einem Megaevent. Die Bauernspiele mit Bernd Schwab sind zu Gast und laden mit verschiedenen Spielstationen Jung und Alt zum Mitmachen ein. Ab Samstag, 14. Mai, ist die gesamte Innenstadt ab 10 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Zwar gibt es kostenlose Parkmöglichkeiten in den beiden Parkhäusern Post und Lohgerbe, dennoch empfiehlt Pro Bad Säckingen, die öffentlichen Nahverkehrsmittel zu nutzen um nach Bad Säckingen zu gelangen.

Informationen im Internet:

http://www.pro-badsaeckingen.de