Bad Säckingen – So vielfältig und bunt wie der Frühling selbst, wird am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Mai, das Frühlingsfest in der Innenstadt von Bad Säckingen gefeiert. Und in diesem Jahr mit einem besonderen Programm. Gekrönt wird es mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Eine Auswahl an Leckereien, ein Antikmarkt, ein Oldtimertreffen, eine Hochzeitsausstellung in der Orangerie im Schlosspark, ein nicht alltäglicher Sportwettkampf, viele Leckereien und noch mehr Aktionen und Sonderrabatte, hält der Organisator der Veranstaltung, der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen, an zwei Tagen für die Kunden bereit. Und glaubt man den Vorhersagen, dann soll sich auch das Wetter von seiner frühlingshaften Seite zeigen.

Am Samstag, 6. Mai, darf bis 18 Uhr ausgiebig geshoppt, gesucht und gefunden werden. Am Sonntag, 7. Mai, geht es dann weiter von 13 bis 18 Uhr. An beiden Tagen mit dabei auch die Bad Säckinger Gastronomie, die mit leckeren und vielseitigen Speiseangeboten locken. Und für wen es ein wenig schneller gehen soll, der findet in der Schützenstraße eine Auswahl an To-Go-Gerichten. Neu dabei sind das Event-Mobil Zwuggele mit Getränken und Raphael Schön mit Feinkost, Cannoli und Burgern.

Der Spitalplatz wird zum Mega-Event: die Bauernspiele mit Bernd Schwab sind dort zu Gast und bieten an verschiedenen Spielstationen Spiel und Spaß für Jung und Alt. Am Stand von Zeitoase-Familie bekommen die Kinder Glitzertattoos und werden toll geschminkt. Das passende Foto danach gibt es dann am Stand von Nicki Jankowski.

Wer sich in diesem Jahr noch das Ja-Wort geben möchte, sollte sich die Hochzeitsausstellung am Samstag von 11 bis 16 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Orangerie im Schlosspark nicht entgehen lassen. Juwelier Schwarcz mit ihren Partnerfirmen zeigen nicht nur alles rund um den schönsten Tag im Leben wie Trauringe und Hochzeitsmode. Auch eine Hochzeitsplanerin ist vor Ort. An beiden Tagen werden die Kunden beraten und auch der Verkauf ist möglich. Ebenfalls an beiden Tagen findet an der Holzbrücke ein ganz besonderes Sportevent statt. Der Pontonierverein Mumpf veranstaltet seinen ersten „Brugge-Cup“, bei dem es darum geht, die Boote sicher um die Brückenpfeiler zu manövrieren.

Am Sonntag, 7. Mai, laden die Oldtimerfreunde Bad Säckingen/Hotzenwald auf dem Festplatz von 11 bis 18 Uhr zum Oldtimertreffen ein. Um 11 Uhr wird die Ausstellung von Bürgermeister Alexander Guhl eröffnet. Musikalisch begleitet wird die Ausstellung ab 12 Uhr von der Stadtmusik Bad Säckingen. Bis 18 Uhr erwartet die Gäste dann auch auf dem Festplatz jede Menge Unterhaltung, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen.

Von 11 bis 18 Uhr, findet ein Antikmarkt auf dem Münsterplatz statt. Händler aus dem deutschen Südwesten, der Schweiz und dem Elsass bieten Antiquitäten aus den letzten Jahrhunderten sowie außergewöhnlichen und anspruchsvollen Trödel und edle Kuriositäten aus Biedermeier, Jugendstil, Art Deco und den 1950er- und 1960er-Jahren an.

