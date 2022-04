von Michael Gottstein

Das Wetter wollte am Sonntag nicht so recht zu einem Frühjahrskonzert passen, die Stimmung auf dem Podium und im Parkett des Bad Säckinger Kursaals tat es sehr wohl: Nach langer Pause und zwei abgesagten Gloria-Konzerten konnte die Stadtmusik Bad Säckingen unter Leitung von Johannes Brenke ihr Können wieder in Präsenz vorführen. Es war der zweite Auftritt nach dem Münsterkonzert im November.

Im voll besetzten Kursaal gab die Stadtmusik Bad Säckingen am Sonntag ein Frühjahrskonzert unter Leitung von Johannes Brenke. | Bild: Michael Gottstein

Sowohl die Musiker als auch das Publikum waren der Kapelle treu geblieben, und die zahlreichen Besucher spendeten auch zwischen den Stücken des 70-minütigen Programms reichlich Beifall. Applausheischend war die „Kings Row Fanfare“ von Erich Wolfgang Korngold. Der Film „Kings Row“ ist heute vergessen, geblieben sind die Fanfare und ein Schauspieler namens Ronald Reagan, der darin eine Nebenrolle hatte. Mit ihrer Mischung aus markanten Trompetenthemen und filigranen Flöten- und Holzbläserpassagen, mit ihrer orchestralen Opulenz und Prägnanz war die Fanfare ein dankbarer Einstieg.

Die Stadtmusik Die Stadtmusik zählt zu den ältesten Blasmusikorchestern im südbadischen Raum. Schon für das Jahr 1811 ist das Bestehen einer Musikkapelle am Ort urkundlich nachweisbar. Seit 1988 leitet Musikdirektor Johannes Brenke die Stadtmusik Bad Säckingen. Weitere Infos: www.stadtmusik-badsaeckingen.de

Auch im Huldigungsmarsch aus Edward Griegs Suite „Sigurd Jorsalfar“ spielten Trompetenfanfaren eine wichtige Rolle, doch sie wurden von einem romantisch-weichen Hörnerklang wirkungsvoll kontrastiert. Dem Orchester gelang eine klangschöne Interpretation mit differenzierter Dynamik. Das Capriccio von Marcel Poot hingegen war „eigenwillig, frech, locker in der Form“, so Brenke.

Die Staccato-Passagen spielte die Kapelle punktgenau und leichtfüßig, und sie entfaltete schöne lyrische Momente im Duett zwischen Klarinette und Saxophon. Virtuose Elemente und Stellen, an denen die Grenzen der Tonalität ausgereizt wurden, machten aus dem kapriziösen Stück einen unterhaltsamen, aber auch anspruchsvollen Hörgenuss.

Eva Böhler sang das Solo in „Sister Act II“. | Bild: Michael Gottstein

Stilistisch traditionell war Lorenzo Pusceddus „Piccola Suite“. Der Marsch wirkte mit seiner klaren Struktur, dem schnellen punktierten Rhythmus und dem strahlenden Dur sehr eingängig, während die Querflöte im Andante ihren Belcanto anstimmen durfte. Eine typische Tarantella rundete diesen italienischen Bilderbogen ab.

Mit Leidenschaft und Stimmfülle sang Eva Böhler das Solo aus dem „Sister Act II“-Film, der mit Beethovens „Ode an die Freude“ ein berühmtes Vorbild aufgegriffen hatte. Das Orchester variierte Harmonie und Rhythmus, sodass die Musik ungewöhnlich flott statt pathetisch wirkte. In dem Medley von Robbie-Williams-Interpretationen begegnete man mit Trenets „La mer“ und Weills Dreigroschenoper alten Bekannte, und Harold Arlens Filmmusik zum „Zauberer von Oz“ beschwor eine fröhliche, stellenweise auch zauberhafte Atmosphäre herauf. Zwei Zugaben belohnten den Beifall.

Tobias Biendl (rechts) wurde von Jahn Niclas Glatzel zum Ehrenmitglied ernannt. | Bild: Michael Gottstein

Für seine 25-jährige Vereinstreue wurde Tobias Biendl zum Ehrenmitglied ernannt und mit der Silbernadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände ausgezeichnet. Der Vorsitzende Jahn Niclas Glatzel dankte der Stadt und der Pfarrgemeinde für die gute Zusammenarbeit, und der Mäzenin Annemarie von Ehr, dank deren Großzügigkeit die Kapelle Ersatz für die alten, verstimmten Orchesterpauken beschaffen konnte. Neu im Trompetenregister ist Tim Saller – er wird bei den Promenadenkonzerten als „Trompeter von Säckingen“ auftreten.