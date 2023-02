Sie waren zu dritt, ähnlich wie Paul Klee, August Macke und Louis Moilliet bei ihrer legendären Tunisreise 1914: Frowalt Häusler unternahm mit seinen Künstlerfreunden Werner Dietz und Heinrich Mutter 1952 auf dem Motorrad eine Studienreise nach Frankreich, Spanien und Marokko.

Auch für den Bad Säckinger Künstler waren das Licht und die Farben des Südens eine Inspiration. Und so schlossen sich der Marokko-Tour zahlreiche weitere Arbeits- und Studienaufenthalte im In- und Ausland an.

Ein Bergseemotiv von Frowalt Häusler ist zu sehen. | Bild: Jürgen Scharf

Zum 100. Geburtstag des gebürtigen Säckingers Frowalt Häusler richtet der Kunstverein Hochrhein eine umfangreiche Ausstellung aus, die mit mehr als 80 Werken aus Familienbesitz und Leihgaben bestückt ist. Die Vernissage am Sonntag war ein Familientreffen.

Von überall her kamen Familienmitglieder und Freunde, um mit der 90-jährigen Künstlerwitwe Hielkje Häusler, die in Bad Säckingen wohnt und zahlreiche Bilder für die Ausstellung beisteuerte, Erinnerungen auszutauschen.

Ein Selbstbildnis von Frowalt Häusler. | Bild: Jürgen Scharf

Familie fast komplett vor Ort

Aufgebaut hat die Ausstellung Tochter Saskia Iffert aus Herrenberg mit Helfern. Ihr Bruder Erik Häusler sowie der älteste Sohn Sigurt aus erster Ehe waren ebenfalls anwesend. Begeistert vom Eindruck der Gemälde in den Räumen des Kulturhauses zeigte sich Leihgeberin Angelika Platzer aus Essen, die eine Sammlung mit 40 Häusler-Bildern geerbt hat, von der viele in der Gedenkschau zu sehen sind.

Künstlerwitwe Hielkje Häusler, hier neben einem Selbstportät ihres Mannes, bei der Vernissage. | Bild: Jürgen Scharf

Kunstvereinsvorsitzender Frank van Veen dankte den Leihgebern, den Familien Iffert und Häusler, Rohrer, Baumgartner und Titel, Karl Braun, dem Finanzamt und dem Scheffel-Gymnasium.

Er ging auf die Biografie von Frowalt Häusler ein, dessen Werke von stilistischer Vielfältigkeit und verschiedenen Techniken geprägt seien, und nannte ihn einen „großen Maler“ und „freundlichen, zugewandten, liebenswürdigen Menschen“.

Tochter Saskia Iffert neben ihrem Kinderbildnis und einem Selbstporträt ihres Vaters. | Bild: Jürgen Scharf

Die Ausstellung ist ein großer Querschnitt aus allen Schaffensphasen, Stilrichtungen und Materialien, farblich und stilistisch in den Räumen der Villa zusammengestellt. Die Besucher sollten zu diesem besonderen Jubiläum das Beste aus dem Atelier von Häusler zu Gesicht bekommen. Repräsentativ sind Landschaftsmotive, darunter ältere Säckinger Ansichten von der Holzbrücke, den Münstertürmen, der Altstadt, dem Rheinufer, der „Villa Berberich“ und zwei besonders schöne Impressionen vom Bergsee.

Der Künstler Frowalt Häusler wurde im November 1923 in Säckingen geboren, lebte, arbeitete und starb 1997 in seinem Elternhaus in der Rheinbrückstraße. Er studierte an der Kunstakademie Karlsruhe, nach dem Krieg in der privaten Kunstschule Honigberger in Wehr und an der Kunstgewerbeschule Basel. Er war Gründungsmitglied der Freien Gruppe Hochrhein.

Blick in das Leben des Künstlers

Zu bewundern sind auch einige beeindruckende Selbstbildnisse aus verschiedenen Jahren. Bei einem frühen hält Frowalt Häusler Pinsel und Palette in der Hand, auf einem späteren sieht man ihn mit der Zigarette an der Staffelei stehend – wie übrigens auch auf einem Foto im biografischen Raum, der mit Familienbildern bestück ist. In einem Gemälde der Mutter bei Näharbeiten ist zu erkennen, wie es im Atelier aussah: kleiner Tisch, ein Bett, eine Lampe und überall Staffeleien.

Ein Familientreffen gab es bei der Gedächtnisausstellung für Frowalt Häusler (von links): Erik Häusler, Saskia Iffert, Hielkje Häusler und Sigurt Häusler waren bei der Vernissage anwesend. | Bild: Jürgen Scharf

Wirkungsvoll sind die Porträts nach Modell, Frauenbildnisse und Figurenbilder, für die Häusler Preise erhalten hat. An den Gesichtern ist abzulesen, dass der Künstler denselben Typus als Modell bevorzugte. In der damals überaus bekannten Malschule Ernst Honigberger in Wehr hat er Werner Dietz kennengelernt. Mit ihm und Heinrich Mutter hat er sich eine Zeit lang eine Künstlerklause im Diebsturm geteilt.

Die Ausstellung zu Frowalt Häuslers 100. Geburtstag in der Bad Säckinger „Villa Berberich“ dauert bis 19. März. Öffnungszeiten: samstags, 14 bis 17, sonntags, 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Führungen am 26. Februar, 5. und 12. März, 15 Uhr.

Im Laufe der Zeit hat sich der Künstler in seiner Malerei gewandelt. Neben den figürlichen, gegenständlichen und früher naturalistischen Arbeiten hat er auch experimentiert und moderner gemalt. Im Gesamtkonzept konnten aber nur wenige abstrakte Bilder, die aus der Reihe fallen, untergebracht werden. Nach den Worten von Tochter Saskia Iffert wollte man in der Retrospektive die schönsten Arbeiten aufbieten und alle Facetten zeigen, bis hin zu bemalten Keramiken, Holz- und Linolschnitten in einem extra Grafikkabinett – was gelungen ist.