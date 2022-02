von sk

Der Unfall ereignete sich am Freitag um 17.20 Uhr auf der Hauptstraße in Mumpf. Eine von Möhlin herkommende 53-jährige Lenkerin überholte auf der Hauptstraße aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Hyundai eine wartende Kolonne, so die Kantonspolizei Aargau. Sie touchierte dabei einen in derselben Fahrtrichtung fahrenden VW und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Sowohl die Lenkerin des Hyundai wie auch der 34-jährigeLenker des Ford wurden verletzt. Die Insassen destouchierten VW blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.