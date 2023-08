Am Rudolf-Eberle-Platz in Bad Säckingen eröffnete die 21-jährige Friseurmeisterin Chiara Maffei (rechts) aus Laufenburg den Salon „Chiara‘s Hairdesign“. Sie arbeitete zuvor in einem Salon in Luttingen. Zusammen mit ihrer Mutter Roberta Maffei (links) und Elke Gräske bietet sie Damen-, Herren- und Kinderschnitte sowie Wimpern- und Brauenlifting an.