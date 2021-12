von sk

Auf vielen Plakaten kann man derzeit den Aufkleber „Abgesagt“ sehen. Das gilt für das Gloria-Theater in Bad Säckingen nicht. Das Traditionshaus an der Friedrichstraße hatte bereits 2020 mit einem Lüftungs- und Hygienekonzept eine Premiere gefeiert, während alle anderen Häuser bereits geschlossen waren. Nun wird seit 1. Oktober wieder gespielt, die Veranstaltungen haben sich als sicher erwiesen und auch zwischen den Jahren und darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf Live-Veranstaltungen freuen. „Derzeit dürfen wir den Saal mit fünf Prozent der zur Verfügung stehenden Sitzplätze füllen“, erklärt Alexander Dieterle, kaufmännischer Direktor des Gloria-Theaters, „unsere Dekra-zertifizierte Lüftung schaufelt zum einen frische Luft in den Saal und saugt Aerosole ab nach draußen. Darüber hinaus gilt für alle Besucher 2G-Plus“. Dem sicheren Kulturgenuss steht also nichts im Wege, schreibt das Gloria-Theater in einer Pressemitteilung.

Eintrittskarten Eintrittskarten für alle Vorstellungen gibt es wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet ( www.gloria-theater.de ), über das Kartentelefon unter der Nummer 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben.

Hoch im Kurs steht demnach bei den Zuschauern das Fantasy-Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“, das an Silvester und an Neujahr gespielt wird. „Das ist ein Stück für die ganze Familie“, schwärmt Gloria-Theater-Intendant Jochen Frank Schmidt, „besser kann man eigentlich nicht ins neue Jahr starten.“