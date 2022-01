von Richard Kaiser

Auf 80 Lebensjahre blickt am Dienstag, 4. Januar, der frühere Leiter des Amts für Flurneuordnung und Landentwicklung Bad Säckingen, Friedrich Borger, zurück. Der Jubilar, der jetzt in Umkirch bei Freiburg wohnt, ist in der Hochrheinregion als Wegbereiter der ökologisch ausgerichteten Flurneuordnung und als Pionier der Dorfentwicklung noch in bester Erinnerung. Als landesweite Beispiele herausragender Verfahren dienten in den 1980er Jahren die ganzheitlichen Dorferneuerungen in den Gemeinden Dogern und Görwihl.

Friedrich Borger stammte aus Ettlingen bei Karlsruhe, absolvierte nach dem Abitur ein Studium der Geodäsie an der Technischen Universität Karlsruhe und schloss alsdann als Diplomingenieur ein Referendariat im höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst an. Nach dem Ablegen des Assessorexamens trat er 1970 als leitender Flurbereinigungsingenieur seine erste berufliche Tätigkeit beim Amt für Flurneuordnung in Rottweil an, bevor er 1979 in gleicher Funktion und gleichzeitig stellvertretender Amtsleiter zum Bad Säckinger Flurneuordnungsamt versetzt wurde.

Im Jahr 1984 wurde Friedrich Borger zum Vermessungsdirektor und Amtsleiter der Bad Säckinger Behörde ernannt. Im Januar 1991 erfolgte dann eine einjährige Abordnung des baden-württembergischen Landesministeriums für ländlichen Raum an das Staatsministerium Sachsen. Dort übernahm Borger das Referat Dorferneuerung und Förderung der ländlichen Neuordnung und war in dieser Funktion Weichensteller für eine zeitgemäße Verwaltung.

1995 folgte Borger dem Ruf, dem größeren Freiburger Flurneuordnungsamt als Leitender Vermessungsdirektor vorzustehen, wo er vor hohen Anforderungen stand und auch diesen gerecht wurde. Im Januar 2005 fand in Baden-Württemberg eine Neuausrichtung der staatlichen Verwaltung statt, die die Auflösung aller bis dahin selbstständigen Flurneuordnungsämter mit sich brachte und einen Teil seiner Bediensteten den Regierungspräsidien angliederte. Dies zog für Friedrich Borger eine Versetzung ins Regierungspräsidium Freiburg nach sich. Dort war er für die sogenannten Pool-Teams der Standorte Bad Säckingen, Freiburg, Offenburg und Radolfzell verantwortlich, war aber auch als Referatsleiter an planerischen Aufgaben, wie beispielsweise dem Bau des dritten und vierten Gleises der Rheintalbahn, beteiligt. Mit dem Erreichen der Altersgrenze trat er im Januar 2007 in den Ruhestand ein.

1995 erfolgte der Wohnortwechsel von Bad Säckingen nach Umkirch. 1999 starb Friedrich Borgers Ehefrau Christine, aus Bad Säckingen stammend, mit der er zwei Töchter hat.

Mit seiner alten Wirkungsstätte, der Region Hochrhein, wo man ihm für seine richtungsweisende Akzente auf dem Gebiet der Landentwicklung und Dorferneuerung großen Respekt und Dank zollte, fühlt sich Friedrich Borger noch immer eng verbunden. Und mit seinen früheren, sich inzwischen ebenfalls im Rentenalter befindenden Bad Säckinger Mitarbeitern pflegt er halbjährlich ein geselliges Beisammensein.