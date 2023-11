Die Hinweisschilder des Kantons stehen schon nicht mehr. „Fertigstellung Herbst 2023“ – so hatten sie es einst an der Baustelle verkündet. Nun ist Herbst zwar ein dehnbarer Begriff. Aber jetzt ist klar: Es wird nicht Herbst, sondern Winter, bis die Sanierungsarbeiten an der Fridolinsbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen zu Ende sind – nach 18 Monaten, roten Ampeln, langen Staus und Rumpelpisten an der bestehenden Baustelle vorbei. Keine guten Nachrichten für die Grenzgänger, die dort morgens schon mehr Zeit für ihren Weg zum Job im Fricktal einplanen müssen. Die dort nach Feierabend im Stau stehen, weil durch das Nadelöhr Fridolinsbrücke gleich drei Verkehrsströme müssen – aus Rheinfelden, Laufenburg und Frick.

„Teilweise gab es Verzögerungen, weil nach dem Abbruch des alten Belages die bestehende Betonoberfläche an verschieden Stellen Maßabweichungen aufwies“, begründet Erhard Wyss, Projektleiter beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, warum es länger geht. Außerdem seien die Instandsetzungsarbeiten auf die beiden Spindelrampen auf Steiner Gebiet ausgeweitet worden – Arbeiten, die im ursprünglichen Projekt nicht enthalten gewesen seien. Die Bauarbeiten befinden sich laut Wyss in der letzten Phase. Aktuell wird im Mittelteil der Brücke der Belag abgebrochen und erneuert. „Sofern es die Witterungsverhältnisse erlauben, wird der neue Gussasphaltbelag der Brücke voraussichtlich bis Ende Jahr eingebaut sein“, so der Projektleiter.

Möglichkeiten, die Arbeiten zu forcieren, sieht Wyss kaum. Die Platzverhältnisse auf der Baustelle seien bei laufendem Verkehr zu eng, um die Zahl der Bauarbeiter zu erhöhen. Auf Nacht- und Sonntagsarbeit werde aus arbeitsrechtlichen Gründen und der Lärmbelastung wegen verzichtet. Aktuell kann der Verkehr die Brücke nur einspurig passieren, mithilfe eines Verkehrsdiensts. Einspurverkehr wird laut Wyss in den kommenden Wochen aber die Ausnahme bleiben. Generell solle ein Zweispur-Verkehrsregime herrschen, solange die Arbeiten am Mittelteil der Brücke andauern.

Stau und Wartezeiten werden aber wohl bis 2024 bestehen bleiben. Weil sich die Belagsarbeiten witterungstechnisch in die Länge ziehen könnten. Aber auch, weil die Instandsetzung der beiden Spindelrampen bis Januar dauere und zudem Arbeiten im Brückenumfeld laufen. So werde nach Angaben von Wyss beim Knoten Schaffhauserstraße der Deckbelag teilweise ersetzt und eine neue Lichtsignalanlage installiert. Aber eine gute Nachricht gibt es dann doch. Die Kosten für die Sanierung der Fridolinsbrücke werden unter den veranschlagten 10,9 Millionen Franken liegen – gemäß Wyss sogar deutlich.

Der Autor ist Redakteur der „Aargauer Zeitung“, wo der Artikel zuerst erschienen ist.