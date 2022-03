von Susanne Eschbach

Am zehnten globalen Aktionstag der Klimaschutzbewegung Fridays for Future beteiligten sich in Bad Säckingen rund 200 Jugendliche und Erwachsene. Sie zogen durch die Innenstadt und forderten lautstark eine effiziente und sozial gerechte Klimapolitik ein.

Der Münsterplatz war Ausgangs- und Schlusspunkt der Demonstration. | Bild: Susanne Eschbach

Treffpunkt war um 12.15 Uhr der Münsterplatz. Viele Schüler hatten sich für die letzte Schulstunde freistellen lassen, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können.

Fast alle Teilnehmer und Ordner trugen Masken zum Schutz gegen das Coronavirus. | Bild: Susanne Eschbach

Die Organisatoren hatten dazu aufgerufen, coronakonform zu demonstrieren. Die allermeisten Teilnehmer hielten sich daran und trugen im Demonstrationszug Masken.

Vom Rheinufer sog der Demonstrationszug Richtung Eberle-Platz. | Bild: Susanne Eschbach

Kinder und Jugendliche stellten den Großteil der Demonstranten. Doch es marschierte auch der ein oder die andere Ältere mit.

Nicht nur Jugendliche und Kinder nahmen an der Kundgebung teil. | Bild: Susanne Eschbach

Viele Demonstrationsteilnehmer trugen selbstgestaltete Plakate, auf denen sie eine bessere Klimapolitik und den schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien forderten. Es war aber auch das ein oder andere Transparent gegen den Krieg in der Ukraine zu sehen.

Auf die Knie für den Schutz des Klimas und der Erde. | Bild: Susanne Eschbach

International stellt sich die Bewegung unter dem Motto „#PeopleNotProfit“ gegen die Priorisierung von Kapitalinteressen über Menschenrechte und Ökosysteme.