Die japanische Kultur hat viele Freunde in der Region, und die Stadt Bad Säckingen bietet zwei hervorragend geeignete Orte zur Präsentation: Kein Wunder, dass die „Deutsch-Japanische Gesellschaft – Freundeskreis Nagai-Bad Säckingen“ in ihrer Jahreshauptversammlung am Freitag eine positive Bilanz gezogen hat und mit Vorfreude auf die geplante Japan-Reise im September blickt.

Steigende Mitgliederzahl

Die Zahl der Mitglieder ist erneut gestiegen, von 168 (Ende 2021) auf derzeit 175. Höhepunkt im vergangenen Jahr war die von 511 Personen besuchte Ausstellung im Juli in der Villa Berberich, bei der die vier japanischen Kunstgattungen Ikebana, Kalligraphie, Keramik und Origami von namhaften Vertretern vorgestellt wurden; beteiligt hatten sich Rie Takeda, die „Chapter“ Zürich und Basel von Ikebana International, Hiroshi Kosaki, Beatrix Sturm-Kerstan, Koko Uozumi und Elke Muche.

Einblicke in fernöstliche Kunst und Kultur

„Eine Präsentation in diesem Ausmaß war einmalig“, erklärte die Ehrenpräsidentin Regine Haußmann. Zehn Tage hatten die Helferinnen und Helfer mit dem Aufbau verbracht, und besonders die schöne, aber auch vergängliche Ikebana-Kunst stellte besondere Anforderungen, denn die Blüten hielten zwar zwei Tage lang.

Da die Ausstellung mittwochs und donnerstags sowie am Wochenende geöffnet war, mussten die Blumen-Arrangements zwischen den Ausstellungsblöcken jeweils neu gesteckt werden. Ergänzt wurde die Präsentation durch einen Vortrag von Susanne Germann über die Mingei-Volkskunstbewegung auf die Keramik des 20. Jahrhunderts sowie Vorführungen und Workshops für Ikebana, Origami und Kalligraphie.

Der Freundeskreis Nagai Die „Deutsch-Japanische Gesellschaft – Freundeskreis Nagai-Bad Säckingen“ wurde 1986 gegründet und hat aktuell 175 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Peter Haußmann, Ehrenpräsidentin ist Regine Haußmann. Mehr Informationen: www.djg-nagai-saeckingen.de.

Der Freundeskreis Nagai-Bad Säckingen sei eine Besonderheit unter den Deutsch-Japanischen Gesellschaften, so Regine Haußmann: „Wir übernehmen nicht nur fertige Präsentationen, sondern organisieren auch eigene Ausstellungen mit eigenem Konzept.“ Und dafür bietet die Stadt gute Voraussetzungen: „Die Villa Berberich ist hervorragend geeignet für hochkarätige Ausstellungen, während sich das Haus Fischerzunft mit seinem urigen Charme für praktische Kurse anbietet“, lobte der Vorsitzende Peter Haußmann.

40-Jahr-Feier steht bevor

In diesem Jahr hatten Mitglieder bereits an einer Führung durch die Ausstellung „Neue Wege in der japanischen Architektur“ im Schweizerischen Architekturmuseum in Basel teilgenommen. Vom 22. bis zum 24. September findet der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten statt; die Partnerschaft mit Nagai jährt sich dann zum 40. Mal.

Die Gesellschaft wird sich mit einer Bonsai-Präsentation in der Schlosspark-Orangerie beteiligen. Ein Besuch in Nagai ist in diesem Jahr nicht möglich, da die dortige Verwaltung überlastet ist, aber die Gesellschaft wird eine zweiwöchige Japan-Reise von Anfang bis Mitte September organisieren, die nicht nach Nagai führt, aber von Osaka aus zahlreiche Sehenswürdigkeiten ansteuern wird.