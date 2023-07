Vor fast 25 Jahren begann alles. Walter Wolf, später langjähriger Vorsitzende des deutsch-italienischen Freundeskreises Santeramo, war der Ideengeber, wie es in einer Mitteilung des Kreises heißt. Sein Vorschlag: Die Erkundung des nördlichen Teils von den Deutschen sollte fester Bestandteil des Jahresprogramms des Freundeskreises werden. Sozusagen als Test ging es allerdings zunächst in die Geburtsstadt von Walter Wolf, ins bayrische Würzburg. Das war 2005.

Seit dem gelungenen Auftakt organisiert Wolf die bei den Mitgliedern so beliebten mehrtägigen Fahrten in ein Land, das die westliche Kultur so nachhaltig geprägt hat wie kaum ein anderes.

Das Ziel für fünf Tage war diesmal die Region Emilia-Romagna. Von einem Hotel am Rande Ravennas aus erkundeten die Freunde Italiens die Umgebung. Schon der Auftakt in Ravenna lies erahnen, welch beeindruckenden Tage auf die Reisegesellschaft zukommen sollten. Faszinierend vor allem die Mosaiken in den Kirchen und Taufkapellen, die von Experten als die schönsten dieser Welt bezeichnet werden. Allein acht Gebäude dieser Stadt sind ins Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen worden.

Bologna, für viele eine der schönsten Städte der Welt, war das Ziel tags darauf. Die Stadt mit den kilometerlangen Arkaden, prächtigen Gebäuden und Kirchen war schon vor 17 Jahren das Ziel des Freundeskreises gewesen. Überwältigend auch die Eindrücke in Ferrara, dieser wunderschönen Renaissancestadt, die zum Unesco-Kulturerbe zählt, und vom Castello di San Michele, einem Schloss der Familie d‘Este, überstrahlt wird.

Um die vielen Eindrücke zu bewältigen, gab es dazwischen den entspannenden Besuch eines Bauernhofs sowie der Fico Eataly World, einer Spielwiese für Genussmenschen.

Auf der Rückfahrt dankte der Vorsitzende des Freundeskreises, Bernhard Griesser, allen, die zur Fahrt beitrugen. Allen voran Organisator Walter Wolf, aber auch der gebürtigen Italienerin Franca Cuppuleri, die bei sprachlichen Schwierigkeiten einsprang.