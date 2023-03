Zum Jahresende 2022 schloss das DHV-Lernbüro Bad Säckingen seine Türen. Ende Januar 2023 haben die letzten Teilnehmerinnen der Umschulungsmaßnahme „Kaufmann/frau für Büromanagement“(früher Bürokaufmann/frau) ihre mündliche Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer abgelegt und somit ihre 29-monatige Ausbildung beendet. Und dies wieder mit großem Erfolg, da alle 14 Frauen die Berufsabschlussprüfung mit Bravour bestanden haben und nach der Ausbildung eine Anstellung in der Arbeitswelt realisieren konnten, heißt es in der Pressemitteilung. Eine solche Integrationsquote ist einmalig, so Hans Hebeisen, Geschäftsführer der Kaufmännischen Berufsbildungsstätte des DHV. Es spiegelt den Fleiß und den Leistungswillen der Teilnehmer und die hervorragende Ausbildungsbildungsqualität des DHV-Lernbüros und der Kaufmännischen Berufsschule (Rudolf-Eberle Schule) Bad Säckingen wider.

Die Umschulung im DHV-Lernbüro fand nur vormittags statt. Somit war und ist eigene Ausbildung mit Familienpflichten vereinbar. Das DHV-Lernbüro ist eine Übungsfirma, in dem die Teilnehmer alle Abteilungen eines realen Unternehmens durchlaufen. Um die bewährte duale Berufsausbildung zu gewährleisten, besuchen die Teilnehmer während ihrer Ausbildung auch die Kaufmännische Berufsschule. Als Kooperationspartner fungierte von Anfang an die Rudolf-Eberle-Schule. Das DHV-Lernbüro in Bad Säckingen wurde 1995 eingerichtet und hat seit dieser Zeit rund 400 Frauen zu einer Berufsausbildung verholfen.

Dieser Tage lud die DHV-Berufsbildungsstätte alle Beteiligten zu einer Kursabschlussveranstaltung ins Café „Villa Berberich“ ein. Dabei wurden die Ausbildungszeugnisses und die IHK-Urkunden an die Frauen überreicht. Aufgrund ihrer hervorragenden Leistung wurden die Damen Yunyun Meier aus Waldshut und Ramona Gräpler aus Wehr besonders geehrt und ausgezeichnet. Beide Damen erhielten einen vom Förderverein der Rudolf-Eberle-Schule gestifteten Preis aus den Händen von deren Vorsitzenden Andrea Menne.