von Gerd Leutenecker

Eine Spende über 900 Euro konnte die VdK-Ortsgruppe an den Tafelladen im Hotzenweg überreichen. Der Sozialverband um Winfried Riegelsberger wollte in diesem Jahr wieder Menschen in sozialen und finanziellen Schwierigkeiten stärken und erklärte: „Die Kundschaft vom Tafelladen ist größer geworden“.

In der VdK-Ortsgruppe selber sind viele Veranstaltungen ausgefallen. Von den sonst üblichen Aufwendungen für Vortragshonorare und Kostensätzen für die eigenen Mitglieder ist zum Jahresende einiges übrig geblieben. Das hat die VdK-Ortsgruppe Bad Säckingen jetzt an den Tafelladen weitergereicht. Dies war für Ewaldine Schwarz vom Caritasverband, die den Tafelladen mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern (am Dienstagnachmittag Anna Lombardo, Anne Riediger und Hans-Peter Karrer) betreibt, eine willkommene Spende.

Der feste Zuspruch der Einzelhändler zwischen Laufenburg, Murg und Bad Säckingen sowie einigen Privatspendern bietet gerade zur Weihnachtszeit ein Stück weit Abwechslung für die Kundschaft. Die kostengünstig verkauften Lebensmittel kommen einkommensschwachen Haushalten zu Gute.