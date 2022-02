von Michael Gottstein

Ab dem neuen Schuljahr 2022/23 wird das Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen seinen Musikzug neu aufstellen und in Zusammenarbeit mit der Musikschule eine Bläser- sowie eine Sing- und Ukulele-Klasse anbieten. Damit möchten die Schulen vor allem diejenigen Kinder, die noch kein Instrument erlernt haben, zum praktischen Musizieren ermuntern. „Das Alter von zehn bis elf Jahren ist ideal, um ein Blasinstrument zu erlernen“, erklären die Gymnasiallehrer Volker Weidt, Jörg Sczepanski und Jochen Stitz sowie Musikschulleiter Manuel Wagner.

Grundsätzlich bekommen Unterstufenschüler zwei Stunden Musikunterricht pro Woche. Wer sich für den neuen Musikzug entscheidet, erhält drei Wochenstunden. Der Unterricht soll neben dem praktischen Erlernen eines Instrumentes auch musikalische Allgemeinbildung vermitteln und ist anders organisiert als üblicher Musikunterricht. Der Musikzug hat nichts mit der Wahl des Profils zu tun: Ab der achten Klasse besuchen die Gymnasiasten entweder den Spanisch-, Musik- oder naturwissenschaftlich-technischen Zweig. Der Besuch des Musikzuges in der Unterstufe ist keine Voraussetzung, um ab der Mittelstufe das Musikprofil wählen zu dürfen.

Die Gymnasiallehrer unterrichten gemeinsam mit Musikschullehrerin Marina Sonntag. Die Musikschule stellt die Blasinstrumente als Leihgaben zur Verfügung und erhebt dafür eine Monatsgebühr von 35 Euro. In der Sing- und Ukulele-Klasse geht es vor allem um Stimm- und Gehörbildung sowie das Erlernen der Ukulele. Das ist eine kleine viersaitige Gitarre, auf der die Kinder relativ schnell einfache Akkorde spielen können. Im Unterricht dürfen sie die Instrumente der Schule verwenden, „aber wir empfehlen den Eltern die Anschaffung einer Ukulele, die 50 bis 80 Euro kostet“, so Weidt.

Die neuen Klassen werden in den Stufen fünf und sechs angeboten. „Wie es in der siebten Klasse weitergeht, entscheiden wir in Abhängigkeit davon, wie gut das Angebot wahrgenommen wird“, so Stitz. „Wir möchten vor allem diejenigen Kinder abholen, die sonst nicht zur Musik gefunden hätten“, erklärt Wagner. Seit vielen Jahren hat die Musikschule gute Erfahrungen mit Bläserklassen gesammelt, die sie bereits an der Grundschule Obersäckingen und der Werner-Kirchhofer-Realschule anbietet.

Von Montag bis Mittwoch, 21./23. Februar, können Eltern in kleinen Gruppen das Gymnasium besuchen und dort Fragen zum Musikzug stellen. Anmeldung telefonisch (07761/92 98 30).