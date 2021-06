von Susanne Eschbach

Momentan laufen die Abschlussprüfungen in den Schulen. Doch nicht jeder Absolvent entscheidet sich im Anschluss für den Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung. Viele sind auch noch nicht gefestigt in der Entscheidung, in welche Richtung der berufliche Weg eingeschlagen werden soll.

Ähnliche Gedanken beschäftigten auch Jakob Stolze aus Bad Säckingen. Zwar weiß der 18-Jährige schon lange, wie es auf seinem Weg zum Beruf weitergehen soll. Er möchte Physik und Informatik studieren. Doch er wollte mit dem Studium nicht sofort nach dem Abitur im vergangenen Jahr beginnen. Jakob Stolze entschied sich deshalb dafür, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Von einem Nachbarn zufällig darauf angesprochen, dass auch die Musikschule Bad Säckingen eine FSJ-Stelle besetzen möchte, bewarb er sich. Mit Erfolg. Seit September 2020 unterstützt der 18-Jährige jetzt die Abläufe in der Einrichtung.

Der künftige Physik- und Informatikstudent ist dort genau richtig. Denn gerade in der Zeit von Homeschooling und virtuellem Unterricht kann Jakob die Musikschule im Bereich der Visualisierung bestens unterstützen. „Für uns ist er gerade Gold wert“, freut sich Schulleiter Manuel Wagner über den „guten Fang“. Denn bisher hat die Musikschule Bad Säckingen ihren Unterricht überwiegend virtuell durchgeführt.

Auch als die Einrichtung ihre Vorstellungsrunde und Instrumentenvorstellung virtuell vorbereitete, war Jakob Stolze eine große Hilfe. Normalerweise macht sich die Musikschule auf den Weg in die Schulen und stellt dort sich und die Instrumente, die in der Einrichtung unterrichtet werden, persönlich vor. Doch das war in diesem Jahr nicht möglich. Daher wurde alles auf Video aufgenommen und per Stream in die Schulen geschaltet.

Jakob Stolze ist nicht der erste FSJ-Mitarbeiter an der Musikschule Bad Säckingen. „Wir wollen einfach gerne jungen Leuten die Gelegenheit geben sie persönlich, menschlich und auch beruflich zu entwickeln“, erklärt Manuel Wagner. „Die FSJ-ler sehen die Welt in verschiedener Hinsicht noch mit anderen Augen und helfen uns dabei, Dinge aus einer anderen Sicht zu betrachten“. Und weiter: „Sie unterstützen uns in Bereichen, die wichtig sind, wofür uns aber in der Geschäftsstelle oft auch die Zeit nicht reicht“, so Wagner weiter. „Sie geben uns Gelegenheit, verschiedene Projekte überhaupt erst anzugehen und umzusetzen“.

Noch bis Ende August ist Jakob Stolze ein Bestandteil im Team der Musikschule, dann beginnt er mit seinen Studium. „Wir suchen wieder einen FSJ-ler“, so der Schulleiter. Die Bewerbungen für die Stelle können ab sofort in der Musikschule direkt abgegeben werden.

Die FSJ-Stelle in der Musikschule Bad Säckingen ist aber nur eine von rund 130 Plätzen in Bad Säckingen, die oft auch mehrere Stellen anbieten. Diese Plätze sind breit gefächert und verteilen sich auf die Landkreise Waldshut und Lörrach. Sie werden in den Bereichen Ältere Menschen, Kinder und Jugendliche, im kirchlichen Bereich, kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung, aber auch im Bereich Tier und Umwelt angeboten. Aber auch Einrichtungen für Wohnungslose und Geflüchtete oder verschiedene Bildungseinrichtungen und die Kommunalverwaltung bieten Einsatzmöglichkeiten an.

Koordiniert werden die Stellen vom Büro der Freiwilligendienste des Caritasverbandes Hochrein mit Sitz der Hasenrütte. Für diese Bereiche können die Bewerbungen direkt im Regionalbüro in der Hasenrütte abgegeben werden. „Es sind aber auch Online-Bewerbungen über unsere Homepage (www.freiwilligendienste-caritas.de) möglich. Dort sind auch die Einsatzstellen zu finden“, erklärt die Assistentin des Regionalbüros, Silke Ernst. Es können aber auch direkte Anfragen an das Büro gerichtet werden.

Die Einsatzstellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr haben jetzt gute Chancen, um einen weiteren Bereich erweitert zu werden. Denn die Basketballabteilung des TV Bad Säckingen, mit ihrem Abteilungsleiter Felix Kromer, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Sportausschusses ist, denkt über die Einrichtung einer FSJ-Stelle nach. „Vor Corona wollten wir auf die Schulen zugehen und Kooperationen schließen, damit auch Basketball im Angebot des Schulsports vorhanden ist“, erklärt Kromer. Allerdings können diese Stunden nicht mit den regulären Trainern und Betreuern des Vereins gestemmt werden. „Daher die Idee für die Einrichtung dieser Stelle“, so Kromer weiter. Doch noch sind die Pläne in einem frühen Stadium, denn viele Sachen müssen noch geklärt, aber auch Gespräche im Vorfeld müssen noch geführt werden.