Wenn man ein anderes Auto beim Ausparken versehentlich beschädigt, es aber aus verschiedenen Gründen nicht bemerkt und dann wegfährt, ist das schon unerlaubtes Entfernen vom Unfallort? Nein, beschied der vorsitzende Richter vom Amtsgericht Bad Säckingen im Fall eines 83-jährigen Angeklagten, der einen Lieferwagen beim Ausparken beschädigt hatte und dann davon gefahren war. Der Schaden hatte sich auf fast 4000 Euro belaufen. Der Richter wandelte den als unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gewerteten Strafbefehl der Staatsanwaltschaft in eine Ordnungswidrigkeit um, die mit 30 Euro geahndet wurde für die Beschädigung eines anderen Autos. Der entzogene Führerschein wurde zurückerstattet.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft Bernecker sah den vorgeworfenen Sachverhalt als nicht erwiesen an und plädierte für einen Freispruch. Ebenso Verteidigerin Petra Schwarz-Gröning. Der 83-Jährige soll beim Ausparken seines Autos einen quer stehenden Lieferwagen beschädigt haben, was er nicht bemerkt hatte. Er habe eine Rückfahrkamera und einen Parksensor, habe aber nichts Auffälliges bemerkt. Das Auto, das schon zwölf Jahre alt gewesen sei, habe er inzwischen an einen guten Bekannten verschenkt. Die Polizei habe etwa vier Wochen nach der Tat das Auto untersucht und Lackschäden an der Stoßstange gesehen. Davon wisse er nichts, hatte der 83-Jährige erklärt, er vermute diese seien später entstanden. Gutachter Volker Stober, der als Zeuge geladen war, erklärte, das Auto des Angeklagten komme zwar als Unfallverursacher in Betracht, mit Sicherheit könne er aber nicht sagen, ob er das wirklich war.

Hätte der 83-Jährige den Unfall bemerken können? Optisch hätte er durch die Rückfahrkamera die bedrohliche Nähe des anderen Autos bemerken können, akustisch hätte er ein dumpfes Geräusch hören können, taktil, hätte er einen Ruck verspüren können. Insgesamt sei der Schaden bemerkbar sein können, ob es sich um das Fahrzeug des Angeklagten handle, sei möglich aber nicht sicher, erklärte der Gutachter. Der Sachverhalt habe sich nicht bestätigt, Feststellungen seien erst nachträglich erfolgt, sodass man nicht nachweisen konnte, dass das Fahrzeug des Angeklagten in den Unfall verwickelt war, erklärte Bernecker. Sie sehe das genau so, es sei dem Angeklagten nicht nachzuweisen, dass er den Unfall verursacht habe. „Den Unfall haben Sie verursacht“, wandte sich der vorsitzende Richter an den Angeklagten. Es sei die richtige Farbe gewesen, der richtige Ort, er habe rangieren müssen, die Beschädigung passe. „Nur Sie kommen in Frage,“ erklärte Stork. Er gehe aber davon aus, dass der 83-Jährige den Vorfall nicht bemerkt habe. „Sie hatten keinen Grund, sich aus dem Staub zu machen“, sagte der Richter.