von Susanne Schleinzer-Bilal

Der Strafbefehl hatte sich auf 1.500 Euro belaufen und war ausgestellt worden wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Richter Rupert Stork vom Amtsgericht Bad Säckingen hatte die angeklagte Tat in eine Ordnungswidrigkeit umgewandelt, bei der der 63-jährige Angeklagte für das Beschädigen eines anderen Fahrzeugs lediglich 30 Euro als Ordnungswidrigkeit bezahlen muss. Im Übrigen werde er freigesprochen. Auch die Staatsanwaltschaft, vertreten durch H. Bernecker, hatte für eine Ordnungswidrigkeit von 30 Euro plädiert. Der 63-Jährige hatte mit seinem Jeep beim Ausparken auf einem Parkplatz ein hinter ihm stehendes Auto touchiert und die Heckklappe beschädigt. Dabei war ein Schaden von circa 2.400 Euro entstanden.

Der 63-Jährige gab an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Erst als die Versicherung ihn angerufen habe, sei er zur Polizei gegangen und habe dort nach der Adresse der Geschädigten gefragt. An seinem Auto sei kein Schaden entstanden, wenn er etwas von dem Unfall bemerkt hätte, wäre er natürlich vor Ort geblieben. Er habe damals das Radio angehabt, die Fenster seien zu gewesen und er habe auch keine Parksensoren. Dass die Geschädigte gehupt und gewinkt hätte, habe er nicht mitbekommen. Die Geschädigte, die als Zeugin geladen war, erklärte, sie habe zum Tatzeitpunkt im geparkten Auto gesessen und habe telefoniert. Dann habe sie gemerkt wie jemand gegen ihr Auto fahre und habe einen Knall gehört. Sie habe gehupt, sei dann ausgestiegen und habe sich das Kennzeichen des Angeklagten aufgeschrieben.

Der Sachverständige Volker Stober erklärte, das sei ein atypischer Fall. Die Geschädigte habe ein Geräusch gehört, aber keinen Ruck. Die Eindellung an der Heckklappe sei auf 86 Zentimeter, vom Erdboden aus gemessen. Es habe keine Schäden am Stoßfänger gegeben. Die Höhe von 86 Zentimeter lasse sich dem Ersatzreifen, der am Jeep befestigt sei, zuordnen.

Optisch habe der Angeklagte die Berührstelle mit dem anderen Auto nicht sehen können. Akustisch sei es nicht nachweisbar, dass der 63-jährige Angeklagte den Unfall gehört habe. Die Delle sei in einem weichen Bauteil gewesen. Taktil, so sei der Jeep beim Bremsen gewesen und habe keinen Ruck bemerkt. Insgesamt sei der Unfall nicht bemerkbar gewesen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft plädierte für einen Freispruch von der ursprünglichen Anklage und für eine Ordnungswidrigkeit von 30 Euro wegen dem beschädigten Auto. Der Angeklagte wurde freigesprochen und wegen der fahrlässigen Beschädigung eines Fahrzeugs wurde ihm eine Ordnungswidrigkeit im Wert von 30 Euro auferlegt. „Das war ein untypischer Unfall mit einem untypischen Auto“, erklärte der vorsitzende Richter.