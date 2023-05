Die Gemeinde ist um einen neuen Verein reicher, denn das 22-köpfige Team der Frauengemeinschaft Strittmatt rief in jüngster Hauptversammlung am Dienstagabend im „Iferhus“ in Strittmatt den gemeinnützigen Verein ins Leben.

Sarah Schneider, die Vorsitzende der Frauengemeinschaft, strahlte bei der Begrüßung mit den nahezu vollständig erschienenen Mitgliedern um die Wette. Sie hatten allen Grund dazu. Denn die Gemeinschaft bilanzierte ein wunderschönes und erfolgreiches Jahr 2022, und ganz oben auf der Agenda stand die Gründung des Vereins „Frauengemeinschaft Strittmatt“.

Dorfmarkt übertrifft Erwartungen

„Unser erster Dorfmarkt war ein voller Erfolg“, berichtete die Schriftführerin Michaela Schmidt. Die kühnsten Erwartungen seien übertroffen worden, sagte sie. Der Flammkuchenstand und die Cocktailbar seien stets belegt gewesen. Den Auftritt mit den neuen beflockten T-Shirts bezeichnete Schmidt als rundum gelungen. Zusammen mit der TK Strittmatt und Schülern wurde im Oktober der Seniorennachmittag veranstaltet. Die Gruppe traf sich zu vielen geselligen Stunden, auch mit befreundenden Frauenvereinen. Viel Freude und ein großes Gelächter gab es beim „Wichteln“ im „Iferhus“ Mitte Dezember.

Mitgliedschaft bei KFD gekündigt

Doch der schwerwiegende Entscheid fiel bei einem Treffen Ende September: Einstimmig beschloss die Gruppe, die Mitgliedschaft bei der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) zum 31. Dezember zu kündigen. Der neue Mitgliedsbeitrag zur KFD war den Damen entschieden zu hoch, zumal sie deren Angebote nicht genutzt haben. Die Kassiererin Maren Eckert kann es gar nicht erwarten, bis sie endlich ein Vereinskonto eröffnen darf. Sie berichtete von sehr guten Einnahmen beim Dorffest und beim Neujahrplausch. Den schön angewachsenen Kontostand muss sie zu Hause in einem Sparstrumpf aufbewahren und alle Rechnungen bar bezahlen.

Das soll nun ein Ende haben, und die Gruppe will sich unabhängig und frei von einem Träger machen. Die stellvertretende Vorsitzende Ramona Eckert verlas die mit vierzehn Seiten säuberlich ausgearbeitete Satzung und bat um sieben Unterschriften. Weit gefehlt: Alle 19 anwesenden Frauen ließen es sich nicht nehmen und unterschrieben das mit dem Finanzamt abgestimmte Papier. Einstimmig wurde die Satzung beschlossen.

Großes Vertrauen erhielt die bisherige Führungsspitze. Der neue Vereinsvorstand wurde in offener Wahl einstimmig gewählt: Vorsitzende Sarah Schneider, stellvertretende Vorsitzende Ramona Eckert, Kassiererin Maren Eckert, Schriftführerin Michaela Schmidt sowie die Beisitzerinnen Petra Stern und Gerda Jarusel. Als Kassenprüferinnen wurden Carina Schröger und Angelika Hanser verabredet.

Ein großer Tag für die Damen. Die Unterlagen gehen nun auf den Weg zum Registergericht und der Countdown beginnt, bis die „Frauengemeinschaft Strittmatt e.V.“ als neuer gemeinnütziger Verein eingetragen wird.

Im Zuge der Vereinsgründung können dann Spenden angenommen und quittiert werden. Des Weiteren sind der Vorstand und die Vereinsmitglieder künftig vor den Risiken einer persönlichen Haftung geschützt. Zusammen mit den vier Neuaufnahmen Esther Meißer, Carmen Thoma, Regine Schork und Petra Stern wurde auf die Gründung des gemeinnützigen Vereines angestoßen. Bei einem leckeren Buffet ließen es sich die gestandenen Frauen gut gehen.