von sk

Eine Frau ist am Freitagabend in Bad Säckingen beim Beladen ihres Autos bestohlen worden. Die 30-jährige hatte in einem Einkaufsmarkt in der Schaffhauser Straße eingekauft. Während sie gegen 19.15 Uhr die Einkäufe im Kofferraum ihres Autos verstaute und danach den Einkaufswagen zurückstellte, hatte sie ihren Rucksack auf dem Kindersitz im Auto abgelegt. Als sie zum unverschlossenen Auto zurückkam, erkannte sie sofort, dass die Fahrertüre angelehnt war. Der Rucksack aus dem Innenraum fehlte. Darin waren der Geldbeutel der Frau, verschiedene Dokumente und eine Armbanduhr. Der Wert des Diebesguts liegt bei mehreren hundert Euro.