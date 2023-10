Rund neun Monaten vor den Kommunalwahlen steht im Bad Säckinger Gemeinderat ein personeller Wechsel an: Der fraktionslose Stadtrat Franz Isele hat aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Isele hatte deshalb bereits seit über einem Jahr an keinen Gemeinderatssitzungen mehr teilnehmen können. Als Nachfolgerin soll in der nächsten Sitzung am kommenden Montag, 9. Oktober, Maritta Vögtle vereidigt werden. Sie gehörte dem Gremium schon zwischen 1999 und 2014 an.

Franz Isele. | Bild: SK

Der nun ausscheidende Stadtrat Franz Isele war 2019 auf der Liste der CDU in den Gemeinderat eingezogen. Mit 2684 Stimmen erzielte er seinerzeit das viertbeste Resultat bei den Christdemokraten. Innerhalb der Fraktion soll es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein. Der offene Bruch erfolgte im Januar 2022, als Isele statt einer Gemeinderatssitzung eine unangemeldete Corona-Demo besuchte. Isele bakannte sich offen als Gegner der Corona-Politik und weigerte sich auch, sich vor Gemeinderatssitzungen zu testen. Dies war damals Voraussetzung für die Teilnahme an der Sitzung. Die CDU forderte Isele daraufhin auf, sein Mandat zurückzugeben – ansonsten würde er aus der Fraktion ausgeschlossen. So kam es denn auch. Iseles Äußerungen widersprächen „den Werten und der Zielsetzung der Union“, begründete der damalige CDU-Stadtverbandsvorsitzende Rüdiger Leykum den Ausschluss. Seit diesem Zeitpunkt war Isele fraktionsloser Einzelkämpfer im Rat.

Wolfgang Lücker. | Bild: FOTO FORSTMEYER

Weil Isele seinerzeit über die CDU-Liste ein den Gemeinderat gewählt wurde, ist auch sein Nachfolger auf dieser Liste zu suchen. Nach der Stimmenzahl wäre der langjährige Stadtrat und Bürgermeisterstellverteter Wolfgang Lücker aus Wallbach erster Nachrücker (2045 Stimmen). Lücker lehnt den Eintritt in den Gemeinderat allerdings ab. Er führt an, dass aufgrund seiner ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat von 1999 bis 2009 sowie seines Alters von 83 Jahren wichtige Gründe für eine Ablehnung vorliege. Nächste Nachrückerin ist Maritta Vögtle, die vor vier Jahren 1699 Stimmen bekam. Auch sie gehörte dem Gremium schon 15 Jahre an, nimmt das neuerliche Mandat aber an.

Maritta Vögtle. | Bild: Linke

Mit dem Wechsel ist nun auch die CDU wieder – gemeinsam mit den Grünen – stärkste Fraktion im Gemeinderat. Beide Parteien sind mit sechs Mandatsträgern im Rat vertreten.