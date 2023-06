Einstimmig beschloss der Gemeinderat am 12. Juni der Einführung des Bürgerforums auf Probe. Das Gremium soll Interessen der Bürger besser in die Kommunalpolitik der Stadt einbringen. Wir haben in der Innenstadt nachgefragt: Im Gespräch mit dem SÜDKURIER äußerten sich Bad Säckinger Marktbesucher positiv über die Idee. Junge Menschen, den Verkehr und die Raumnutzung in Bad Säckingen würden sie als Themen dort einbringen.

Ersatz für altes Beiratssystem Das Bürgerforum wird nach Gemeinderatsbeschluss erst einmal zur Probe bis Ende 2024 die bisherigen, mittlerweile eingeschlafenen Beiräte der Stadt ersetzen. Lediglich der Seniorenrat, das Jugendparlament und die Arbeitsgemeinschaft „Beirat alter Friedhof“ bleiben. Die meisten Beiräte haben nach Auskunft von Christian Heinemann vor der Stadtverwaltung ohnehin nicht mehr getagt.

Das Mitspracheforum, das von der Agentur Lebenswerk GmbH für 18.000 Euro entwickelte worden war, soll die Beteiligung der Bürger stärker mit einbeziehen. Über eine Onlineplattform und sechs zufällig ausgewählte Bürger, die Teil des Gremiums sind, sollen Themen und Ideen an das Bürgerforum herangetragen werden. Heinemann vermutet, dass Themen wie unter anderem Sauberkeit in der Stadt und Mobilitätsthemen von Seiten der Bürger eingebracht werden könnten: „...vielleicht auch der Hallwyler Hof, wo nicht alle derselben Meinung sind, wie der Bürgermeister“.

Salvatore Mariscalo (25) und Dennis Heinze (25) sind begeistert von der Idee eines Bürgerforums. Sie finden leerstehende Gewerbeflächen sind ein Thema. | Bild: Ridder, Sebastian

Bürger wollen sich einbringen

Wir haben auf dem Bad Säckinger Wochenmarkt Passanten zu dem Bürgerforum gefragt. Die beiden selbstständigen Versicherungsvermittler Dennis Heinze (25) und Salvatore Mariscalo (25) sind begeistert von dem Projekt. Sie würden sich „definitiv“ beteiligen und wissen auch schon, was sie einbringen würden: „Die leerstehenden Büroräume in der Innenstadt. Die kann man doch nutzen“, so Heinze.

Nelly Schäuble (18) hofft, dass junge Leute mehr Mitsprache im Bürgerforum bekommen als bisher. | Bild: Ridder, Sebastian

Auch die 18-Jährige Nelly Schäuble zögert nicht mit einem „Ja“, als der SÜDKURIER sie zu einer möglichen Beteiligung fragt. Ihr falle zwar auf die Schnelle kein Thema für das Forum ein, würde sich aber wünschen, dass junge Leute dort mehr mitreden können.

Für junge Leute in Bad Säckingen würde sich auch das Ehepaar Hannah(30) und Robin Gerspach (32) im Bürgerforum einsetzen. „Es gibt zu wenig für Jugendliche in Bad Säckingen, so wie früher das Feelings“, so Robin Gerspach. „Die müssen hier in den Parks rumsitzen“. Aber auch Themen für noch jüngere Säckinger seien für sie wichtig. Über die Themen „Kitas, Spielplätze und Kindergärten“ würde Hannah Gerspach gerne in dem Forum diskutieren.

Walter Vökt (72) findet, das Thema Verkehr in der Innenstadt gehört ins Bürgerforum. | Bild: Ridder, Sebastian

Der 72-jährige Walter Vökt zeigt sich ein wenig vorsichtiger. Er hätte gerne mehr Informationen, bevor er sich bei dem Forum beteiligen würde. Prinzipiell ablehnen möchte er es nicht. Auf jeden Fall fallen dem Rentner schnell Themen ein, die in einem solchen Forum besprochen werden sollten. „Die Verkehrssituation inklusive der Fußgänger“, so Vökt, „die Autofahrer werden nämlich aus der Stadt verdrängt“. Und dann hat Vökt für sich noch ein Ärgernis ausgemacht: nämlich die Kissen auf den Stufen vor dem Müllermarkt. Zudem bemängelte er die Bad Säckinger Veranstaltungsflaute im Sommer. Da könnte seiner Meinung nach mehr geboten sein.

Wie geht es mit dem Bürgerforum weiter?

Erste Ideen möchte die Stadt schon bei der Vorstellung des Konzepts am 26. Juni im Kursaal sammeln. Dort sollen auch weitere Details bekannt gegeben werden zum genauen Auswahlverfahren der Mitglieder des Forums. Fest steht bisher, dass im Herbst dieses Jahres die erste Tagung des halbjährig tagenden Forums stattfinden soll. Die Beschlüsse des Forums sind werden als Vorschläge an den Gemeinderat und die Stadt adressiert und sind nicht bindend. Im Hauptausschuss des Gemeinderates sollen sie zunächst aufgegriffen werden.

Neben den Bürgern sollen auch zwei Gemeinderatsmitglieder und zwei Mitglieder der der Verwaltung Teil des Forums werden und für die Probezeit bleiben. Martin Müller von der Lebenswerke GmbH wird das Forum moderieren.

Wie werden die Mitglieder ausgewählt?

Unklar sei hingegen noch, wie genau die Zufallsbürger und Gemeinderatsmitglieder ausgewählt werden. „Wir wollen eine Stichprobe von Bürgern nach Alter und Geschlechtsgruppen ab 16 Jahren wegen des Wahlrechts zusammensetzen“, so Christian Heinemann zu der Zufallsauswahl. Darüber hinaus äußerte Ruth Cremer-Ricken von den Grünen im Gemeinderat Zweifel an der stetigen Beteiligung an dem Forum aufgrund der Erfahrungen mit den Beiräten. „Wir können letztlich niemanden zwingen teilzunehmen, aber schreiben mehrere an“, so Heinemann.