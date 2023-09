Die Simon-and-Garfunkel-Tribute-Band kommt zurück ins Gloria. Es ist wohl der riesige Spannungsbogen von melancholischer Spiritualität bei Songs wie „Sound of Silents“ bis hin zu ausgelassener Freude bei Hits wie „Cecilia“, die ein Konzert der Simon-and-Garfunkel-Revival-Band so besonders machen, heißt es in der Ankündigung des Gloria-Theaters.

Seit 13 Jahren kommen die Musiker um Michael Frank und Guido Reuter nun ins Gloria nach Bad Säckingen und begeistern jedes Mal einen ausverkauften Saal. Am Freitag, 8. März 2024, ist es ab 20 Uhr wieder soweit. Das Folk-Rock-Duo Simon & Garfunkel hatte seine große Zeit in den 60er-Jahren.

1970 trennten sich die Wege der beiden Ausnahmekünstler. Heute treten Paul Simon und Art Garfunkel nur noch selten gemeinsam auf. Der Simon-and-Garfunkel-Revival-Band ist es aber gelungen, eine nahezu perfekt authentische Show auf die Bühne zu bringen, mit der sie in ganz Europa die Säle füllen und mittlerweile eine große Fangemeinde haben. Sie kopieren die berühmten Vorbilder nicht einfach nur, sondern interpretieren deren Werk mit größtem Einfühlungsvermögen. Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten (32 bis 42 Euro) wie gewohnt direkt im Gloria, online unter www.gloria-theater.de sowie übers Kartentelefon unter 07761 64 90.