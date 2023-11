Der Förderverein der Flößer-Grundschule Wallbach lud vor Kurzem zu seiner diesjährigen Hauptversammlung ein. Wie der Förderverein in einem Schreiben mitteilt, trägt dieser mit seinen aktuell 94 Mitgliedern seit nunmehr zehn Jahren zum Erhalt der Grundschule Wallbach und zur Förderung der Schüler mit zahlreichen unterschiedlichen Projekten bei.

Viele Projekte werden gefördert

Zu diesen Projekten zählen unter anderem Autorenlesungen, Beiträge zum Landschulheim, Wintersporttage, der Kauf von Musikinstrumenten, die Startgelder für den Trompeterlauf und die Hausaufgabenhefte. Bei einem großen Sommerfest mit Schülern, Lehrern und Mitgliedern wurden die Vereinsgründer wie auch die aktiven Vereinsmitglieder geehrt. Zu den nächsten Veranstaltungen, die der Förderverein in Planung hat, zählt der Weihnachtsmarkt vor dem Schulhaus in Wallbach am Sonntag, 3. Dezember.

Siona Schwärzeli ist neue Vorsitzende

An der Hauptversammlung wurde laut Mitteilung der Vorstand neu gewählt: Siona Schwärzell (Vorsitzende), Michael Fuchs, (stellvertretender Vorsitzender), Vanessa Roch (Kassiererin), Alexandra Döring (Schriftführerin). Elisabeth D‘Sousa (bisherige Vorsitzende), die stellvertretende Ortsvorsteherin Karina Weiß und Schulleiterin Christine Berchtold bedankten sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement.