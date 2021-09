von Gerd Leutenecker

Seit 55 Jahren ist der Förderkreis für das Altenpflege-Zentrum St. Franziskus als Verein aktiv. Mit reichlich ideeller und finanzieller Unterstützung werden seitdem jene Dinge geregelt, die häufig außerhalb jeglicher staatlicher Finanzierung sind. „Das Wünschenswerte ermöglichen“ ist für Christel Deboben als Vorsitzende vom Förderkreis zur Devise geworden. Am Donnerstagnachmittag sind bei der gut besuchten Hauptversammlung des Förderkreises die nächsten Schritte der Unterstützung abgestimmt worden.

Neue Möbel in den Aufenthaltsbereichen und die Ausrichtung – soweit möglich – der Zusammenkünfte im Haus sind geplant. Auf dem parkähnlichen Gelände sind jüngst die markanten Bäume mit Hinweistafeln versehen worden. „Das war ein Wunsch der Bewohner, die beim Spazierengehen sich immer fragten, welche Bäume dort stehen“, erläuterte Schriftführer Günter Kohlbrenner das vollendete Projekt. Auch hatten die Außenmöbel für die Bewohner und deren Angehörige erneuert werden müssen, zumal die ruhige Oase auch für die Nachbarschaft erlebbar ist, erläuterte Deboben. Über die angeschafften Sinnesmöbel im Haus sowie den neu eingerichteten Werkraum berichtete Kassierer Franz Kläsle. 17.700 Euro flossen vonseiten des Förderkreises im vergangenen Jahr in die Annehmlichkeiten in und um St. Franziskus.

Geschäftsführer Karl-Heinz Huber nahm zusammen mit Hartmut Fricke an der Jahreshauptversammlung teil. Fricke ging Ende April in Rente und Huber übernahm wieder die Geschäftsleitung an seiner alten Wirkungsstätte. Die enormen Einschränkungen hatten eine sehr schwierige Situation hervorgebracht. „Wir waren das offene Haus immer gewohnt und plötzlich waren die Angehörigen ausgesperrt“, schilderte Huber die Erfahrungen der letzten Monate. Niemand sei im Haus an Corona verstorben, die dritte Impfung sei bereits Anfang September erfolgt, aber die Mitarbeiter haben manch Mehrbelastung erfahren müssen. Allseits werde das Betriebsklima in St. Franziskus als recht positiv wahrgenommen. Der zweite Vorsitzende, Winfried Klink, stieß eine Diskussion an, „wie die Beschäftigungssituation sich darstellt“. Auch vonseiten der Mitglieder im Förderkreis eine wichtige Frage. Die Corona-Prämie sei ausgezahlt worden, die Tariftreue beim Lohn sei gegeben und alle zwölf Ausbildungsstellen würden am Standort erhalten bleiben. Auch die akademisierte Form werde zusammen mit dem Josefshaus Herten angeboten. Weitere Infos zum Förderkeis im Internet (www.st-franziskus-bs.de).