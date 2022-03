von Gerd Leutenecker

Der neue Flößerplatz in der Wallbacher Dorfmitte ist am Samstag eingeweiht worden. Mit Wallbacher Sonnenschein und vielen Gästen stand das Fest unter einem strahlenden Stern. Die Bauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen – Rathaus und Grundschule sind renoviert und auch der Vorplatz wurde modernisiert. Ortsvorsteher Fred Thelen und Bürgermeister Alexander Guhl weihten den neuen Flößer-Platz offiziell ein – im Beisein von Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi aus dem aargauischen Wallbach, dem gesamten Ortschaftsrat sowie vielen Wallbachern.

Barrierefreie Rampe am Rathaus

Die zeitweilige Straßensperrung sorgte für eine entspannte Atmosphäre. Der Musikverein eröffnete mit dem passenden Marsch „In Harmonie vereint“ das Zeremoniell. 33 Kinder der Flößerschule unter der Leitung von Birgit Bröker boten auf der neuen barrierefreien Rampe vor dem Rathaus zwei gelungene Lieder mit eigener rhythmischer Begleitung. „Das tägliche Leben findet wieder hier statt“, sagte Thelen. Er erinnerte daran, dass die Grundschüler zusammen mit der Stadtgärtnerei den neuen Flößerplatz mit eingepflanzten Blumen verschönert haben. Vier gesponserte Bäume zieren zukünftig den Rathausvorplatz und grenzen die Parkplätze passgenau zum jetzt großzügigeren Gehweg ab. Das komplette Areal ist neu geordnet worden.

Impressionen vom Einweihungsfest am neuen Wallbacher Flößerplatz. | Bild: Gerd Leutenecker

Der markante Flößer aus Eisen ist samt neuen Hölzern jetzt die stärker im Mittelpunkt stehende Skulptur auf dem Platz. Mit einer modernen öffentlichen E-Ladestation der Stadtwerke strahlt Wallbach den Hauch von Zukunft gleich mit aus. Einzig fehlt derzeit noch das neue Buswartehäuschen.

Neue Haltestellen und mehr Parkplätze

Eigentlicher Hintergrund der Modernisierung ist die seit 20 Jahren bestehende gesetzliche Verpflichtung zur barrierefreien Teilhabe. Der Umbau der vier Bushaltestellen stand seit 2015 auf der Agenda. Im Unterdorf an der Hauptstraße konnte eine höhenmäßige Anpassung der Bordsteinkante durchgeführt werden. Die Haltestelle an der Kirche hingegen wird wegen der üblichen Gelenkbusse nun ohne Bucht mehr Platz als Gehweg bieten. Der Bushalt vor dem Rathaus und der Grundschule passte nicht mehr in die Vorgaben und ist um 20 Meter verschoben worden. Zudem gibt es mehr und neu geordnete Parkplätze. Bürgermeister Guhl gab bekannt: „Wir bleiben unter den geplanten Kosten“.