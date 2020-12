von Harald Schwarz

Da man sich bei der letzten Ortschaftsratsitzung im Grundsatz einig war, wurde inzwischen eine Geschwindigkeitstafel für Wallbach bestellt. Sie wird im Januar geliefert und kostet 2224 Euro. Finanziert wird dieser Betrag aus dem Budget der Ortsverwaltung. „Die Stadt wird damit nicht belastet“, versicherte Ortsvorsteher Fred Thelen am Donnerstag im Ortschaftsrat.

Ein gleiches Gerät gibt es bereits für Bad Säckingen und wird von Katja Meroth vom Ordnungsamt betreut. Es handele sich um ein flexibles Messgerät, welches an verschiedenen Orten aufgestellt werden könne, so Thelen. Zu Beginn kommt die Hauptstraße als Standort in Frage. Wichtig dabei wäre, so Meroth, dass die Daten ausgelesen und bewertet werden können. Das Gerät sei rund um die Uhr im Einsatz. Konsequenzen hat die Messung für den Verkehrsteilnehmer nicht, es sei lediglich eine verkehrserziehende Maßnahme, klärte Thelen auf.

Brunnenplatz wertet Dorf auf

Der Ortsvorsteher berichtete weiter, dass der Brunnenplatz in der Rheinstraße nun fertiggestellt sei und das Dorf ganz entschieden aufwerte. „Auch der Wetterschutz am Verkehrsübungsplatz konnte mit der Unterstützung aus dem Dorf kostengünstig fertiggestellt werden“, informierte Thelen in der Sitzung. Nach aktuellem Stand der Dinge bleibt die Flößerhalle noch wegen der Corona-Pandemie bis 10. Januar geschlossen.