Wissenselement

Zu einem Flächenbrand in einem Waldgebiet östlich des Bannweges in Bad Säckingen rückten Feuerwehr und Polizei am Samstag, 24.04.2021, gegen 16:30 Uhr aus. Auf einer Fläche von ca. 50 qm brannte es. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Neben der verbrannten Fläche befanden sich laut Polizeibericht mehrere Haufen entsorgter Asche. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.