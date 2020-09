Um den gesperrten Fischereipfad zwischen Obersäckingen und Murg ist eine Diskussion entstanden. Das Rheinkraftwerk Säckingen widerspricht jetzt Darstellungen von CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer. Dieser hatte in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause gefordert, das Rheinkraftwerk solle den Pfad endlich wieder herrichten, damit er wieder geöffnet werden könne. Das Kraftwerk sei schließlich zuständig. „Diese Behauptung ist schlichtweg falsch“, kontert nun Jochen Schweigardt, Betriebsleiter des Rheinkraftwerkes Säckingen, im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Zur Erinnerung: Der Fischereipfad genannte, kleine, romantische Fußweg direkt am Rheinufer entlang nach Murg ist seit Monaten wegen Erdrutschen nicht mehr begehbar und deshalb vom Ordnungsamt Bad Säckingen teilweise gesperrt. CDU-Stadtrat Pfeiffer hatte in der Julisitzung gesagt, der Betreiber des Rheinkraftwerkes sei für die Beseitigung von Pflanzenwachstum und Erdrutschen verantwortlich.

Diese Äußerung will der Betriebsleiter nicht auf sich sitzen lassen. Das Rheinkraftwerk Säckingen, so Jochen Schweigardt gegenüber unserer Zeitung, habe sich im Konzessionsvertrag zwar zur Uferpflege verpflichtet. Es sei aber konkret beschrieben, dass es sich dabei um einen zwei Meter breiten Streifen handle, so Schweigardt. Gemessen werde von der Wasserlinie ab. Diese sei seit dem Bau des Eggbergbeckens weitgehend konstant. Der Fischereipfad, um den es geht, ist stellenweise jedoch mehr als zwei Meter von der Wasserlinie entfernt. Schweigardt: „Wir haben daraus in den vergangenen Jahrzehnten aber nie ein Thema gemacht und den Pfad dennoch immer gemäht und gepflegt.“ Dies sei eine freiwillige Zusatzleistung gewesen, daraus könne jetzt nichts abgeleitet werden. „Es zeigt im Gegenteil, dass wir unserer Verpflichtung immer nachgekommen sind“, so Schweigardt.

Jetzt sei aber eine ganz andere Qualität des Eingriffs nötig, so der Betriebsleiter. Denn im Bereich der Kleingärten zwischen dem Obersäckinger Feuerwehrhaus und Murg drücke der gesamte Hang gegen die Uferböschung. Am Rand der Kleingartenanlagen fällt die Böschung teilweise sechs, sieben oder noch mehr Meter fast senkrecht zum Rhein hin ab. Sie ist unbefestigt. „Deshalb rutscht der Hang“, sagt Scheigardt, „und drückt den Pfad in den Rhein.“ Wenn man ihn erhalten wolle, seien hier über mehrere Hundert Meter teilweise Befestigungsmauern nötig, für die das Rheinkraftwerk Säckingen garantiert nicht zuständig sein könne, so Schweigardt.

Es gehe hier keineswegs um ein paar Pflanzen, die zurückgeschnitten werden müssten. Das Problem in seiner Dimension müsse an sich auch dem Gemeinderat bekannt sein, meinte der Betriebsleiter. Denn immerhin gebe es ein Gremium bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Wasserbehörden und des Rheinkraftwerkes. Hier werde besprochen, wie es mit dem Fischereipfad entlang des Rheines weitergehen solle. Es sei dabei auch denkbar, dass der Fischereipfad aus ökologischen Gründen gänzlich stillgelegt werde, so Schweigardt.