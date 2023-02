Zwei Jahre Corona haben einiges bewegt. „Die Schüler wissen gar nicht mehr, was sie tun möchten“, ist das Fazit von Lehrerin und Koordinatorin des Berufsinformationstages (BIT) in den beruflichen Schulen von Bad Säckingen.

Die 13. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums backten Kuchen, um sich ihre Abschlussfeier im Sommer zu finanzieren, Auf dem Bild (von links) Vivien Kellermann, Lara Bleißer, Timo Völker und Johanna Vorspohl. | Bild: Susanne Eschbach

Bereits kurz nach der Eröffnung am vergangenen Samstagvormittag, herrschte drangvolle Enge in den Foyers und Gängen der drei Schulen. Auch auf den Schulhöfen haben sich Infobusse aufgestellt. Insgesamt 60 Betriebe und Schulen aus allen Berufssparten hatten ihre Ausbilder und Auszubildenden abgestellt, um den vielen Fragen der Abschlussschüler, die zahlreich und viele mit ihren Eltern erschienen waren, zu beantworten.

Werbung für das Handwerk: Johannes Wiesler mit seinen Kindern Hilda und Anton, sowie die Auszubildenden Nico Gabriel, Jonah Kibellius und Kevin Finkbeiner. | Bild: Susanne Eschbach

„Vor allem wir im Handwerk benötigen dringend Nachwuchs“, erklärt Marina Bergmann. Sie arbeitet im Team Nachwuchswerbung der Handwerkskammer Konstanz. Um für den Beruf des Handwerkers zu werben, hat sie die drei Auszubildenden Nico Gabriel, Jonah Kibellius und Kevin Finkbeiner, drei Zimmerleute sowie den Vertriebsleiter Johannes Wiesler, der Firma Holzbau Amann, mitgebracht.

Marion Plate (links) und Schulleiter Carsten Schnell im Gespräch mit einem der ausstellenden Betriebe. | Bild: Susanne Eschbach

So konnten sich die jungen Leute auf Augenhöhe mit den Auszubildenden unterhalten, die ihnen alles über den Beruf des Zimmermanns erzählen konnten. Aber auch an allen anderen Ständen herrschte reger Andrang.

Jana Möckel (links) und Michelle Eckert von der Bildungsstätte Christiani, lassen sich aktuell als Köchinnen ausbilden. Sie bereiteten die Mahlzeiten für die Besucher des Berufsinformationstages zu. | Bild: Susanne Eschbach

„Wir sind froh, dass wir endlich wieder eine Veranstaltung in Präsenz abhalten können“, waren sich die drei Schulleiter Raphael Schopp von der Gewerbeschule, Carsten Schnell von der Hauswirtschaftsschule und Erika Breiling von der Rudolf-Eberle-Schule, einig. Gleich zu Beginn der Veranstaltung machten sich die drei Schulleiter gemeinsam mit Bürgermeister Alexander Guhl auf den Weg zu einem Rundgang.

Am Stand der Friseure durfte man sich verschönern lassen. Aber auch anderen Aussteller gaben einen Einblick in den beruflichen und schulischen Alltag. | Bild: Susanne Eschbach

Neben den Betrieben waren auch einige Schulen und Hochschulen anwesend. Unter anderem auch die drei Berufsschulen selbst. Alle Lehrer der Schulen waren an der Veranstaltung anwesend und gaben die Informationen der vielen Schularten, die die einzelnen Berufsschulen anbieten, weiter. Auch die Werkstätten, Küchen oder Übungsfirmen haben an dem Tag gearbeitet, um den Besuchern einen weiteren Einblick in den schulischen Alltag zu geben.

Eine angehende Abschlussschülern informiert am Stand der Bundespolizei über die Ausbildungsmöglichkeiten. | Bild: Susanne Eschbach

Gleichzeitig bestand für die Schüler die Möglichkeit, sich gleich für ihre Wunschschule anzumelden. Eine weitere Möglichkeit dazu gibt es außerdem am heutigen Monat, in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr. Dann allerdings ohne die umfangreichen Informationen. „Wobei wir natürlich auch dann noch Fragen beantworten werden“, so Erika Breiling.

Auch Bürgermeister Alexander Guhl machte sich ein Bild von der Veranstaltung. Hier im Gespräch mit Ralf Noller. | Bild: Susanne Eschbach

Anmeldungen

Noch bis 1. März können sich die künftigen Abschlussschüler mit dem Bewo-Onlineverfahren für die weiterführende Schule anmelden. Für eine persönliche Anmeldung an den Bad Säckinger Berufsschulen besteht außerdem am heutigen Montag, 6. März, von 13.30 bis 16 Uhr die Möglichkeit.