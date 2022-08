von Hannah Steiert und Andreas Gerber

Das Bad Säckinger Gewerbe bekommt Zuwachs. Die Firma Hery GmbH aus Rheinfelden wird auf dem dortigen Standort ihre Zelte abbrechen und nach Bad Säckingen ziehen. Ansiedeln will die Firma im Gewerbegebiet Trottäcker, Höhe Suhner GmbH. Das hat Bürgermeister Alexander Guhl heute gegenüber unserer Zeitung bestätigt.

Hery GmbH Die Firma Hery stellt Verkehrsschilder für Baustellen und Veranstaltungen her, bietet Verkehrssicherungs- und Verkehrsleitsysteme an, betreibt Lagerflächen und Lagerlogistik und stellt modulare Containerlösungen zur Verfügung.

Der kaufmännische Geschäftsführer Holger Amann hatte den Umzug unlängst bei einer Ortsbegehung des CDU-Stadtverbands Rheinfelden bekannt gegeben. Der Grund für den Weggang sei, so Amann, dass die Firma in Rheinfelden kein Grundstück für eine Erweiterung findet.

Firma will sich erheblich vergrößern

Deshalb will die Firma in das laut Amann 8500 Quadratmeter große Grundstück im Bad Säckinger Gewerbegebiet Trottäcker am Rhein umziehen. Dort sollen Werkstätten, Lager, Schulungsräume und ein Teil der Verwaltung unterkommen. In Rheinfelden sind es bisher 1500 Quadratmeter Grundstücksfläche. Unternehmensteile sollen bereits in diesem Jahr, weitere im kommenden Jahr umsiedeln.

Geschäftsführer Holger Amann zum Standort Rheinfelden: „Hier hat das keine Zukunft“ | Bild: Hannah Steiert

Standortwahl fiel auf Bad Säckingen

Bürgermeister Alexander Guhl freut sich, dass die Rheinfelder Firma sich Bad Säckingen als neuen Unternehmensstandort ausgesucht hat. Die Firma hatte sich bereits vor Jahren für eine Gewerbegrundstück in Bad Säckingen interessiert und war auch in Zusammenhang mit dem neuen Gewerbegebiet Gettnau auf freie Flächen in Bad Säckingen aufmerksam geworden.

Geschäftsführer: Keine Zukunft in Rheinfelden

Mit dem Umzug steht offenbar eine deutliche Vergrößerung an, die man laut Amann gerne auch in Rheinfelden realisiert hätte. „Hier hat das keine Zukunft“, sagt er anlässlich des CDU-Besuches. Denn ein Grundstück in der Stadt habe man nicht gefunden. Amann zeigte sich enttäuscht von der Stadt Rheinfelden. Vor fünf Jahren habe man bereits angefangen, nach einem Grundstück zu suchen und Gespräche mit dem Rheinfelder Wirtschaftsförderer zu führen. Zwar habe man sich auch auf Grundstücke beworben, beispielsweise im Baugebiet Sengern in Herten, jedoch ohne Ergebnis. Amann fühle sich mit seiner Firma in Rheinfelden nicht willkommen – ein weiterer Grund, weshalb der Unternehmer nun nach Bad Säckingen gehe.

OB Eberhardt will weiter im Gespräch bleiben

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt wies die Vorwürfe entschieden zurück. Man habe sich stets den Belangen der Firma zugewandt. Amann habe allerdings der Stadt bereits im Februar 2021 geschrieben, dass man von einer weiteren Expansion in Rheinfelden nun definitiv absehe. Zudem habe sich Eberhard gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderer Michael Maier persönlich dafür eingesetzt, dass die Teilbaugenehmigung für das bestehende Grundstück in der Robert-Bosch-Straße verlängert werde.

Außerdem erörtere die städtische Wirtschaftsförderung mit der Firma, ob ein Grundstück in Rheinfelden doch noch möglich wäre. Beim Gewerbegebiet Sengern lägen auch Anfragen weiterer Unternehmen vor, so Eberhardt. Und: Letztendlich entscheide darüber der Gemeinderat.