von Susanne Eschbach

Das Fahren auf Sicht im Bereich der Veranstaltungen hat sich gelohnt. Denn nur so war es dem Team um Leiter Thomas Ays des Tourismus- und Kulturamtes möglich, so kurzfristig auf die schnell sinkenden Corona-Fallzahlen zu reagieren. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder ein Open-Air-Kino im Schlosspark anbieten können“, erklärt Ays.

Bereits während des Lockdowns hat der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes immer wieder betont: „Wir planen die Veranstaltungen, als gäbe es kein Corona“. Immer mit den Fallzahlen im Blick, fielen die Entscheidungen erst kurzfristig, ob, was und wie es stattfinden soll. „Ich bin Herrn Ays für diese Sichtweise dankbar“, so Bürgermeister Alexander Guhl. Denn: „Man kann nur auf Sicht fahren“.

Von Donnerstag bis Samstag, vom 5. bis 7. August, dürfen sich die Bad Säckinger jetzt auf einen Kinoabend im Freien, in der lauschigen Atmosphäre des Schlossparks freuen. „Es ist einfach toll, sich am Abend im Schlosspark einen Kinofilm anzusehen“, ist auch der Bürgermeister ein Fan des Open-Air-Kinos. Da könne seiner Meinung nach kein Streamingdienst mithalten. „Ich freue mich total und danke für den Mut“, schloss Guhl auch Martina Kupczynski in den Dank mit ein, die die Veranstaltung gemeinsam mit Ays organisiert.

Besondere Atmosphäre im Schlosspark

Weil es in den vergangenen Monaten keine Kinopremieren gegeben hat, haben sich die Organisatoren auf die Atmosphäre im Schlosspark konzentriert. Außerdem: „Die Musikfilme sind immer am Besten gelaufen“, weiß Ays aus den vergangenen Veranstaltungen. Man hat sich also für Klassiker entschieden, gespickt mit jeder Menge Musik. Der erste Kinoabend am 5. August zeigt den Film „Rock of Ages“. Die amerikanische Musicalverfilmung aus dem Jahr 2012 mit dem Hauptdarsteller Tom Cruise, der in diesem Film unter die Sänger gegangen ist. Am Freitag, 6. August, folgt „Sister Act“ mit Whoopi Goldberg als Hauptdarstellerin, eine Filmkomödie aus dem Jahr 1992, der insgesamt sieben Auszeichnungen gewonnen hatte.

Und am Freitag, 7. August, dürfen die Zuschauer noch einmal erleben, wie „Baby“ eine Wassermelone getragen hatte. Spätestens jetzt fällt bei der großen Fangemeinde der Groschen, welcher Film gemeint ist. Und es ist unnötig, noch mehr Worte über den Klassiker der 1980-er Jahre,“Dirty Dancing“ mit Patrick Swayze, zu verlieren. „Ich hoffe, die Filme treffen den Geschmack des Publikums“, so Ays. Das Catering an den drei Filmabenden komm vom Restaurant „89-er“ aus Obersäckingen. Ab 19 Uhr ist Einlass in den Schlosspark und bis zum Filmstart um 21.30 Uhr, können die Besucher das Essen, die Getränke und gute Gespräche im Schlosspark genießen.

Auf 250 beschränkt

Obwohl die Veranstaltung im Freien stattfindet, müssen einige Regeln eingehalten werden. So sind die Plätze unter dem Zelt vor der Konzertmuschel im Schlosspark, auf 250 beschränkt. Denn nur so kann der Abstand eingehalten werden. Es gilt die Maskenpflicht. Am Platz darf diese jedoch abgenommen werden. Die Tickets für die drei Kinoabende gibt es ausschließlich im Vorverkauf, der am Freitag, 9. Juli, beginnt. Erhältlich sind die Karten beim Tourismus- und Kulturamt sowie im Trompeterschloss.