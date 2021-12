von SK

Besondere cineastische Leckerbissen verspricht das Gloria-Theater Bad Säckingen bei der Gloria-Kurzfilm-Matinee am Sonntag, 16. Januar 2022. Bereits zum fünften Mal laden die Förderfreunde des Gloria-Theaters zur Kurzfilm-Matinee ein – „ein Muss für alle Kinofans“, heißt es dazu in der Ankündigung. Am Sonntag, 16. Januar heißt es dann wieder Film ab! Und guten Appetit! Denn außer „herausragenden Kurzfilmen erwartet die Besucher einmal mehr auch ein Buffet mit leckeren Häppchen“. Zur Begrüßung gibt es ein Glas Sekt für alle Gäste.

Eintritt und Karten Die fünfte Kurzfilm-Matinee beginnt am Sonntag, 16. Januar 2022, um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 29 Euro. Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten im Gloria-Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), über das Kartentelefon (07761/64 90) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Großes Kino in geballter Form – das macht den Reiz von Kurzfilmen aus. Die hochkonzentrierte Erzählweise fesselt den Betrachter. Bei der kommenden Kurzfilm-Matinee werden besonders sehenswerte Streifen in drei Blöcken gezeigt – Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt übernimmt die Auswahl. „Das Publikum kann sich auf eine interessante und spannende Mischung bei den Filmen freuen“, sagt Schmidt. „Mit berührenden Momenten, aber auch voller Komik“, verspricht er.

Bei dem Kino-Event, das gegen 14 Uhr endet, gebe es viel Raum, um sich ungezwungen über die Filme auszutauschen – etwa während des Essens. „Zudem sind wieder die Mitglieder der Förderfreunde vor Ort, die bei Interesse gern über ihre Ziele und Aufgaben sprechen und von ihrem Einsatz zum Erhalt des Gloria-Theaters berichten“, wird Gerd Lay, Vorsitzender des Vereins zitiert.