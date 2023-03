Warum nicht auf geschickte Bearbeitungen zurückgreifen, wenn es an originalen Trompetenkonzerten des französischen Barock mangelt? Gábor Boldoczki führte dies beim vierten Abokonzert der Säckinger Kammermusikabende am Sonntag im vollbesetzten Kursaal vor.

Dabei hatte er seine Trompete dieses Mal zuhause gelassen und nahm stattdessen das einschmeichelnde Flügelhorn und eine moderne Ventil-Piccolo-Trompete zur Hand. Auf beiden Instrumenten zeigte er seine souveräne Spieltechnik.

Scheinbar mühelos wirbelt Boldoczki durch das ursprünglich für Oboe geschriebene C-Dur-Konzert von Jean-Marie Leclair und kann mit fast kammermusikalisch fein ziselierten Verzierungen und Figurationen aufwarten. Seine Fingerfertigkeit ist verblüffend. Wieselflink geht er die Allegrosätze an, leicht und spielerisch, sprechend und geistvoll.

Boldoczkis Intonation auf dem Flügelhorn ist perfekt, sein Spiel rein, brillant und exakt. Das macht den Trompetenfans wieder großen Eindruck. Der Ungar peilt in den langsamen Sätzen Schönklang an, weiß auf dem Flügelhorn zu singen, seine edle Tongebung und eine weich timbrierte Klangfarbe zu präsentieren.

Dass er in einem „Contredanse“ aus Rameaus lyrischer Tragödie „Les Boréades“ auch auf einer kleinen Barocktrompete mit derselben Leichtigkeit und stupenden Technik zu verblüffen weiß, spricht für diesen Ausnahmekönner. Zu erleben war hier eine Hochton-Parforcetour mit Trillerkünsten in höchsten Clarino-Lagen, ein Feuerwerk an Trompeteneffekten. Hut ab vor so viel zirkusreifer Fingerartistik!

Für Barock-Archäologen hielt Boldoczki mit dem a-Moll-Flötenkonzert des französischen Flötenmeisters Michel Blavet eine Entdeckung bereit. Mindestens so schön wie eine Flöte und tonlich exzellent kostet der Stargast die spieltechnischen Möglichkeiten des Flügelhorns voll aus. Nach diesem Perlenspiel der blitzsauberen Trompetenfiguren war natürlich eine Zugabe fällig, begleitet vom Hungarian Chamber Orchestra.

Das ungarische Streichorchester stellte sich in zwei großen Werken alleine vor. Das Quintetto Concertant von Michael Haydn ist so reizvoll wie die Kompositionen seines Bruders Joseph, aber doch ganz anders. Ein frischer Wind weht durch die Musik mit unerwarteten harmonischen Wendungen im letzten Satz. Diese Stimmung konnte das Kammerorchester wunderbar melodisch entfalten.

Dass sich die Botschafter ungarischer Musik auch für ihren Landsmann Béla Bartók engagieren, war absehbar. Das Divertimento für Streichorchester erklang rhythmisch geschärft und akzentuiert. Bei diesem Abend kamen Liebhaber der Trompetenkunst ebenso auf ihre Kosten wie Streicherfans.