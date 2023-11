Mit seinem neuen Programm „Mut zur Lücke“ war der Comedian Matze Knop am vergangenen Montag im Gloria-Theater zu Gast. Kaum ein Auge blieb trocken während der abwechslungsreichen Show, randvoll mit Parodien, mit Schlagern, denen er einen neuen Text verpasst hatte, einem Feuerwerk an Gags, mit viel Wortwitz und Seitenhieben in Richtung Publikum: „Du hast ein Tattoo mit einem alten Drachen? Ist das deine Ex-Frau?“

Überhaupt suchte er immer den Kontakt mit dem Publikum, nahm einzelne Zuschauer verschmitzt aufs Korn. Unerschöpflich scheinen seine Themen und Parodien, keiner ist vor ihm sicher. Lothar Matthäus nennt er „Herr der Ringe“, und Jürgen Klinsmann hätte, bevor er Trainer und Spieler wurde, den Willi in Biene Maja synchronisiert, sagte er. Auch über das Thema „Maske“ lässt Matze Knop sich genüsslich aus. „Ich habe da eine Blondine mit Maske gesehen. Ich dachte erst, es wäre Heidi Klum, aber ohne Maske war es dann doch Heidi Kabel.“

Den passenden Song hatte er auch. Aus „Schatzi, schick‘ mir ein Foto“ von Mickie Krause wird dann „Schatzi, trag‘ einen Mundschutz, dann sieht man deine Laune nicht“. Oder Instagram: „Bei uns zu Hause in Lippstadt wird das immer schlimmer, da helfen demente Rentner den Jugendlichen über die Straße.“ Und zu einem zwölfjährigen Zuschauer: „Bist du schon Influencer oder gehst du noch zur Schule?“

Einen Klimakleber hätten sie auch in Lippstadt, „der sitzt jetzt in Uhu-Haft“. Ein Zigeunerschnitzel werde bei ihnen übrigens jetzt als „Schnitzel ohne festen Wohnsitz“ bezeichnet, man müsse das ja alles mit Humor nehmen. Dann das Thema Sitzen, auch dazu fällt ihm natürlich etwas ein. „Sitzen ist ja das neue Rauchen. Es gibt jetzt Anti-Sitz-Seminare, Boris Becker hat sich schon einmal beworben.“ Eine Parodie auf Boris Becker gibt es noch obendrauf.

Herrlich auch, wie er Schlagerstar Howard Carpendale gibt, aus „ti amo“ „Figaro“ wird und die Zuschauer die Handytaschenlampen schwenken. Nach der Pause beantwortete er dann im Gloria-Theater die Fragen der Fans, welche diese vorher aufgeschrieben hatten.“ Kannst Du Dir vorstellen, nach Bad Säckingen zu ziehen“, war eine Frage aus dem Publikum. „Klar, Säckingen ist super, ich habe hier die größte Fangemeinde und eine Wohnung habe ich auch schon bei meinen Adoptiveltern“, witzelt Knop in Richtung eines älteren Paares in der ersten Reihe.

Therapeutische Sitzung

Natürlich darf der bekannte Comedian nicht ohne Zugabe gehen und gibt deshalb den allen bekannten „Supa Richie“. „Das war nicht Comedy, das war eine therapeutische Sitzung“, versicherte Knop dann dem frenetisch applaudierenden Publikum im Gloria-Theater – und verabschiedete sich.