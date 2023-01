von Hans-Walter Mark

Tobias Förster, Gesamtkommandant der Feuerwehr Bad Säckingen, freute sich bei der Jahreshauptversammlung, dass nach Corona im Feuerwehralltag wieder ein Stück Normalität zurückgekehrt ist. Auf der Tagesordnung standen auch Beförderungen und Ehrungen.

Nach zwölfjähriger Mitgliedschaft im Kommando verabschiedete Förster seinen Stellvertreter Volker Schultheiß. Dieser scheidet aus dem Kommando aus. Die Gestaltung des jährlichen Jahresrückblicks in Filmformat, seine übersichtlichen Statistiken, die federführende Mitwirkung beim Brandschutzbedarfsplan und seine wertvolle Mitarbeit im Hintergrund sind nur einige Eigenschaften, die Schultheiß auszeichnen.

Die Feuerwehr Die Gesamtfeuerwehr Bad Säckingen besteht aus den Abteilungen Bad Säckingen, Wallbach, Rippolingen und Harpolingen. Ihr gehören insgesamt 200 Mitglieder an. Davon leisten 140 Personen aktiven Dienst. 20 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren in der Kindergruppe sowie 30 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr bilden die Nachwuchsgruppen. Insgesamt leisteten die Feuerwehrangehörigen im vergangenen Jahr 4157 Einsatzstunden. Das Kommando der Bad Säckinger Gesamtfeuerwehr: Tobias Förster (Kommandant), Mark Jagenow und Christian Siebold (Stellvertreter). Informationen: www.fwbs.de

Einen Eindruck von der Feuerwehrtätigkeit vermittelt die Anzahl der Alarmierungen: Mit 274 Einsätzen im letzten Jahr gab es keine Woche, in der sich die Feuerwehrangehörigen innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen nicht für ihre Mitmenschen einsetzten. Dazu kommen noch Weiterbildungen und Besprechungen. Bürgermeister Alexander Guhl zollte der Wehr für diese große psychische und zeitliche Belastung großen Respekt und nannte die Einsatzhäufigkeit mit steigender Tendenz eine Herausforderung, die die Grenze der Ehrenamtlichkeit erreicht.

Förster konnte auch von zahlreichen positiven Ereignissen in der Wehr berichten. Dazu zählt, dass die personelle Situation trotz Corona stabil blieb. In einem befriedigenden Zustand befindet sich der Fahrzeugpark. Der Förderverein unterstützt mit Anschaffungen, die im Etat der Feuerwehr nicht darstellbar sind.

Grund zur Freude hatte Jugendwart Carsten Otteny. Die Kindergruppe, bei der Sport und Bewegung im Mittelpunkt steht und die Jugendfeuerwehr sind so begehrt, dass es Wartelisten gibt. Um eine effiziente Arbeit zu leisten, wird laut Förster großer Wert auf die Aus- und Weiterbildung gelegt.

In seinem Ausblick freute sich Förster auf das baldige Eintreffen des ELW (Einsatzleitwagens). Er sprach den dringend notwendigen Bau der Feuerwehrgerätehauses in Wallbach an, da wegen des starken Verkehrsaufkommens auf der B34 die Einhaltung der Hilfsfristen in Gefahr ist. Ein weiteres Thema ist das mit der Stadt erarbeitete Konzept zur Bewältigung eines langanhaltenden Stromausfalls.