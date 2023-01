von Susanne Eschbach

Ein einsatzreiches Jahr liegt hinter der Abteilung Wallbach der Bad Säckinger Feuerwehr. 76 Einsätze, 29 davon im eigenen Ort, riefen die 29 aktiven Feuerwehrleute 2022 auf den Plan. „Vor allem Vegetationsbrände hatten uns beschäftigt“, so Abteilungskommandant Sven Schapfel an der Hauptversammlung. Der heiße und trockene Sommer war verantwortlich, aber – so vermutet er – auch die eine oder andere Brandstiftung durch Zigaretten auf den ausgetrockneten Feldern.

Auch die Brandmeldeanlagen in Gebäuden hielten die Feuerwehr auf Trab. „Insgesamt 28-mal sind wir über die Brandmeldeanlage informiert worden“, so Schapfel. Zum Einsatz kam die Feuerwehr aber nur dreimal. Wie in Obersäckingen, ist es für die Feuerwehr Wallbach bei der Abfahrt nicht leicht, wegzukommen. „Besonders im Sommer sind viele Familien mit ihren Kindern am Rheinufer unterwegs und da müssen wir höllisch aufpassen, wenn wir mit unseren Fahrzeugen ausrücken“, so der Abteilungskommandant.

Neubau steht auf dem Bedarfsplan

Seit 2017 steht der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Industriegebiet auf dem Bedarfsplan. „Das neue Gerätehaus an dieser Stelle lässt uns nicht nur die Hilfsfrist einhalten“, erklärt Schapfel. Auch Kollegen der Bad Säckinger Abteilung könnten zum Teil schneller im neuen Gerätehaus sein als in Obersäckingen.

Mit Flyern und Plakaten war die Wallbacher Feuerwehr auf der Suche nach weiteren Mitstreitern. „Mit nur mäßigem Erfolg“, fasste der stellvertretende Abteilungskommandant Nils Jäger den Ertrag der Bemühungen zusammen. Gerade einmal ein neues Mitglied kam hinzu. Trotzdem möchte die Feuerwehr weiter an der Mitgliederwerbung arbeiten. „Es ist ja immer öfter so, dass die Leute tagsüber gar nicht vor Ort sind“, so Jäger weiter. Aus diesem Grund stehen nicht nur der Wallbacher Abteilung sogenannte „Tagverstärker“ im Notfall zur Seite. Dabei handelt es sich um Feuerwehrleute aus anderen Städten und Gemeinden, die aber tagsüber in Bad Säckingen arbeiten. Diese werden im Einsatzfall dann ebenfalls mit informiert und rücken aus.

Das laufende Jahr werden die Wallbacher Feuerwehrleute nutzen und die Feiern für das 125-jährige Bestehen der Wallbacher Abteilung im kommenden Jahr vorzubereiten. „Wir sind gerade dabei, Arbeitsgruppen zu bilden“, so Sven Schapfel. Wie die Feiern im kommenden Jahr im Einzelnen aussehen werden, steht deshalb noch nicht fest. „Wir sind noch ganz am Anfang“, erklärt der Abteilungskommandant.