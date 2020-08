von sk

Zu einem Schwelbrand kam es am Mittwochabend in einer Wäscherei in Bad Säckingen. Gegen 18.50 Uhr war die Rauchentwicklung aus dem Gebäude der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Die Bewohner des Hauses hatten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte schon in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt, so meldet die Polizei. Als Ursache der Rauchentwicklung stellte sich eine verschmorte Plastikwanne in den Gewerberäumen des Hauses heraus. Darin befindliche erst kürzlich gereinigte Handtücher hatten sich entzündet. Gebäudeschaden dürfte keiner entstanden sein. Die Feuerwehr Bad Säckingen war mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.