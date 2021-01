von sk

Ein Garagenbrand führte an Neujahr zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte in Bad Säckingen. Wie die Polizei meldet, war das Feuer gegen 1.10 Uhr von Nachbarn bemerkt worden. Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Zwei kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Mehrere Haustiere wurden von der Feuerwehr aus den Häusern gerettet. Die Doppelgarage brannte vollständig aus. In der Garage wurden zwei Autos zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf zwei Wohnhäuser verhindern, allerdings wurden diese ebenfalls beschädigt. Diese waren in der Nacht auch nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte bei rund 200.000 Euro liegen. Die Polizei prüft derzeit, ob eine im Mülleimer entsorgte abgebrannte Feuerwerksbatterie für den Brand verantwortlich sein könnte. Die Feuerwehr Bad Säckingen, das Rote Kreuz mit dem Rettungsdienst und dem Ortsverband, das Technische Hilfswert und die Polizei waren mit über 80 Einsatzkräften im Einsatz.