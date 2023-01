Aus Spiel wird blutiger Ernst und manches ist anders als es scheint, darin liegt die Krux. Gewürzt mit Wortwitz und schwarzem britischem Humor präsentiert sich die neuste Produktion der Festspielgemeinde Bad Säckingen, bei der die Spannung bis zum Schluss aufrechterhalten bleibt.

Geprobt wird seit Oktober an dem Stück „Die Krux“ (Der Haken), eine Krimikomödie von Brian Clemens und Dennis Spooner. Premiere ist am 10. März, der Vorverkauf startet am 30. Januar.

Und darum geht es

Das Stück spielt in den 1980er Jahren. Die schlau gestrickte Geschichte mit immer neuen überraschenden Variationen, ist ebenso spannend wie amüsant, verwirrend und humorvoll.

Das Stück „Die Krux“ (Der Haken), eine Krimikomödie von Brian Clemens und Dennis Spooner. Regie: Gerald Hacker und Markus Rupprecht. Die Aufführungen im Festspielgemeindehaus beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Premiere: Freitag, 10. März. Weitere Vorstellungen im März: Samstag, 11., Sonntag, 12., Freitag, 17., Samstag, 18., Sonntag, 19., Freitag, 24., Samstag, 25., Sonntag, 26. März.

Auf der Bühne im intimen Rahmen der Festspielgemeinde Bad Säckingen, in einer Art Zimmertheater für rund 120 Zuschauer, stehen in diesem Jahr lediglich sechs Personen.

Die Festspielgemeinde Bad Säckingen probt ein neues Stück. Im Bild von links: Danijela Landes, Dennis Affeldt, Anne-Kathrin Ragusa und Antine Aust. | Bild: Charlotte Fröse

Aufgrund der langen Corona-Pause der letzten Jahre, hat sich der Kreis der Mitspieler etwas ausgedünnt, berichtet Anne-Kathrin Ragusa, eine der Hauptdarstellerinnen und Vizevorsitzende. Das Stück mit nur sechs Darstellern habe deshalb gut in die aktuelle Situation gepasst. Neue Mitspieler für kommende Produktionen seien gerne willkommen, betont Ragusa.

Festspielgemeinde hofft auf Aufschwung nach der Corona-Flaute

Detlef Bengs, Vorsitzender der Festspielgemeinde und einer der Darsteller, bedauert, dass durch Corona die Kunst und Kultur gelitten habe, was sich auch bei den Theaterleuten zeige. Auch sei im letzten Jahr bei den coronabedingt mit Auflagen behafteten Aufführungen der Zulauf der Zuschauer noch sehr zurückhaltend gewesen. Benges hofft, dass heuer wieder mehr Zuschauer kommen. Der Verein finanziere sich im Wesentlichen aus den Eintrittsgeldern und sei deshalb auf diese Einnahmen angewiesen, auch um die laufenden Kosten zu tragen, betont Benges.

Vorverkauf Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro (Schüler, ALG II-Empfänger). Vorverkauf: Im Festspielgemeindehaus Hildastraße 2/ Ecke Basler Straße, am 4. und 11. Februar jeweils von 10 bis 12 Uhr. Unter der Telefonnummer 07761/9987560 von Montag bis Freitag jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, oder direkt über ein Formular auf der Homepage www.festspielgemeinde.de können Tickets bestellt werden. Abendkasse und Sektbar: An den Aufführungstagen ab 18.45 Uhr.

Regie führt in dieser Produktion das Duo mit Markus Rupprecht und Gerald Hacker. Rupprecht ist seit einem Jahr neu bei der Festspielgemeinde und ein echter Zugewinn. Er hat Erfahrung als Darsteller kleinerer Rollen beim Freilichttheater, zudem hat er bereits anderweitig als Mitproduzent Einblicke in das Metier gesammelt und er ist ferner für die Technik und das Bühnenbild zuständig.

Danijela Landes und Anne-Kathrin Ragusa (von links), spielen die die beiden Hauptfiguren des Stücks, die Krimiautorinnen. | Bild: Charlotte Fröse

„Das Stück fängt ganz harmlos an, steigert sich und nimmt überraschende Wendungen“, fasst Rupprecht das Geschehen auf der Bühne kurz zusammen. Aus der Gegensätzlichkeit der beiden Charaktere, der leidlich erfolgreichen Krimiautorinnen, gewinnt das Stück an Dramatik und Dynamik. Bei der Regiearbeit wird deshalb auch besonders an der Herausarbeitung der Charakterzüge der Hauptdarstellerinnen gearbeitet, berichtet er.

Auf der Bühne der Festspielgemeinde gibt es in der neuen Produktion „Die Krux“ turbulente Szenen. Im Bild von links: Antine Aust, Dennis Affeldt, Anne-Kathrin Ragusa und Danijela Landes. | Bild: Charlotte Fröse

Eigentlich wäre das Stück mit zwei männliche Hauptfiguren besetzt. In Bad Säckingen haben jedoch zwei Frauen die Hauptrollen übernommen. Die Dialoge wurden entsprechend umgeschrieben.

Neben den beiden Hauptpersonen, den Krimiautorinnen Danijela Landes als Ann Forbes und Anne-Kathrin Ragusa als Jill Goodmann, agieren Lara Vogt als Max Prentice, die Sekretärin des Autoren-Duos, Dennis Affeldt als Inspektor Raymond Berry, Antine Aust als dessen Assistentin Constable Brady und Detlef Bengs als Nigel Forbes, der ungeliebte Gatte von Ann. Das Stück spielt in der Kulisse eines Büros, in dem die Autorinnen ihre Krimigeschichten austüfteln und die fiktiven Verbrechen nachspielen, bis daraus blutiger Ernst wird.