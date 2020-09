Weil ein verurteilter 27-jähriger Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft nach seiner Verurteilung die Haftstrafe nicht angetreten hatte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und sitzt nun für 120 Tage in Haft. Der 27-Jährige wurde am Sonntagvormittag durch Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Bad Säckingen kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der Mann vergangenes Jahr zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Da er die geforderte Summe nie bezahlte, sollte er sich zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe bei der Justizvollzugsanstalt einfinden. Da er auch dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.