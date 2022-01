von Maria Schlageter

Bad Säckingen – Beinahe ist die Besinnlichkeit, das in sich gekehrt Sein, schon wieder in der Hektik des Alltags untergangen. Aber eben nur beinahe. Am vergangenen Samstagabend führte das Vocalconsort und das Barockorchester L‘arpa festante, gemeinsam mit vier Gesangssolisten einen Teil aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Bad Säckinger Münster auf. Und ganz rasch war die Festlichkeit, auf die wir uns während der Feiertage konzentriert hatten, wieder da. Das Neujahrskonzert, das unter dem bewährten Dirigat von Bezirkskantor Markus Mackowiak stattfand, war ein Genuss für Ohr und Herz in dem unter Abstandsregeln fast voll besetzten Fridolinsmünster.

Es ist fast 300 Jahre her, seit das berühmte Weihnachtsoratorium in Leipzig uraufgeführt wurde. Von seiner musikalischen Strahlraft hat es ebenso wenig verloren wie von seinen Möglichkeiten sich inhaltlich mit dem Werk auseinanderzusetzten. So entfaltete das Münsterkonzert eine aktuelle Note. „Sie werden alle kommen aus Saba“ heißt die Kantate zu Epiphanias, was das Evangelium der Ankunft der Weisen aus dem Morgenland – also das Dreikönigsfest – meint. Im Zyklus der Festtage steht es am Ende, Mackowiak eröffnete damit. Mit vollem Klang setzten das barocke Ensemble und der Chor in die siebenteilige Kantate ein, die sogleich die erwartenden Gaben zum Thema macht. Doch es geht um mehr: Es sind die Herzen derjenigen, die zu ihm kommen, was das Jesuskind sich wünscht. Die immateriellen Werte aller stehen über den irdischen Gütern. Was sich heute in den Debatten der Kapitalismuskritik artikuliert, vertonte Bach mit seinem Texter Picander in Arie und Choral. Die Forderung und Hoffnung, die sich daraus ableitet, erklingt in der Einstimmigkeit des Stückes, das die Münstermusiker mit präziser Intonation darboten.

Mit den Teilen vier bis sechs des Oratoriums gingen die Musiker im zweiten Konzertteil zurück im Zyklus um vom Neujahrstag ausgehend erneut den Dreikönigstag final zu feiern. Hier überzeugten insbesondere fein artikulierten Soloparts in den Arien und Rezitativen. Sie schufen Raum und Klang für die Sänger und Sängerinnen, die immer wieder den Gegenpol zum vollen Chor darstellten. Diese musikalische Dialektik, die sich instrumental mit einzelnen Solisten und den eigensinnigen Blechblasstimmen ebenso zeigte, griff die inhaltliche Seite auf einer Metaebene auf: Lebenslust und Sterbenskunst, Licht und Finsternis, Gefahr und Geborgenheit werden einander gegenübergestellt und so wie im christlichen Glauben, obsiegt auch im Oratorium das Helle im harmonischen Klang.